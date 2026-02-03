台指期 外資減碼空單

台股昨（2）日盤中最多一度重挫逾700點，所幸權王台積電（2330）出面穩定人心，帶動指數收斂跌幅，終場指數下跌439點、收在31,624點；台指期則下跌642點收31,610點，逆價差為14.03點。期貨商表示，短線將出現震盪，先看月線支撐。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少5,437口至2,062口，其中外資淨空單減少4,997口至27,673口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少0口至5,142口。其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，買權賣權O增量皆為不足。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日2月第一周周三結算的大量區買權OI落在32,800點，賣權最大OI落在28,900點，月買權最大OI落在33,000點，月賣權最大OI落在29,000點。

整體來說，這波連續修正，主要是市場正對新任聯準會主席華許的政策風險進行定價。華許主張「健全貨幣」，令市場擔憂過去支撐高股價的「政策保護傘」可能失效。當聯準會不再輕易救市的預期形成，資金開始重新評估風險與報酬，進而引發連續性的獲利了結賣壓。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選略為悲觀，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股昨日下跌卻屬量縮，目前在月線附近留下影線，短線依舊以震盪保守看待不變。

元富期貨認為，受到美股全數下跌所拖累，台指期昨日跳空開低跌破10日線，指數一度下跌逾800點，所幸月線支撐買盤湧入使跌幅收斂，終場以黑K棒作收。目前指數雖呈現日K連三黑，但下方仍有上揚的月線支撐，短線上預期在短期均線及月線間震盪整理。