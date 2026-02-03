華星光、景碩去年12月 EPS 0.55元
光通訊廠華星光（4979）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅前盈餘9,000萬元，年增60.7％；歸屬母公司稅後淨利7,600萬元，年增61.7％，每股純益0.55元。
法人預期，華星光去年有望賺半個股本，今年在800G產品放量出貨推動，及產能有望倍數成長帶動下，全年營運有望逐季衝高。
據了解，隨著連續波雷射（CW Laser）市場需求爆發，推動華星光今年接單動能強勁。
載板廠景碩（3189）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司淨利2.49億元，年增529.31%，每股純益0.55元。
景碩先前公告去年每股純益3.51元，董事會通過每股擬配發現金股利1.75元，並大手筆拍板235億元資本支出，相關議案將於5月27日的股東常會上討論通過。
景碩近年轉型耕耘高階載板，並淡出傳統PCB生產。景碩認為，今年高層數ABF載板供需平衡，低層數ABF與BT則會供過於求。
