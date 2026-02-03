毛寶、花仙子獲利向上

家用清潔代表業者毛寶（1732）、花仙子產品需求穩定，去前三季獲利成長均創佳績，近年更加速海外布局，業績穩中求進。

毛寶昨（2）日收盤漲幅1.07%，成交量近3,500張，花仙子也小漲作收。除搶搭年節居家清潔、防疫題材外，更有業績撐腰，成為昨日盤中抗跌指標。

毛寶去年全年營收、前三季獲利雙成長。去年全年度營收6.76億元，年增14.26%；去年前三季稅後純益，年增21%，每股純益（EPS）0.37元。毛寶日前表示，海外公司營收成長，加上台灣母公司在電商通路、贈品商通路均有增長，三因素挹注下，營收穩步向上。

花仙子去年前三季稅後純益2.15億元，年增16.2%，每股純益3.42元。去年全年度營收24.11億元，年減4.5%。花仙子指出，近年獲利穩健，並致力改善獲利策略。聚焦高獲利通路客戶、致力提升營業利益，並減少虧損客戶投資，帶動去年前三季營業利益率、毛利率、稅前淨利率向上。