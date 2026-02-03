錦明搶進無人機 展望正向

沖壓件廠錦明（3230）昨（2）日舉辦媒體茶敘，董事長蔡翔峰表示，正積極爭取台灣國防無人機標案商機，有信心取得相關訂單，並挹注今年業績表現，估2026年不僅會走出2025年虧損陰霾，營收也將大幅成長，展望樂觀。

錦明去年營收4.03億元，年減9.4%；去年前三季每股淨損1.15元，虧損主因投入大量資金研發國防無人機產品。

蔡翔峰表示，錦明正在參與二項台灣國防無人機標案，若成功奪標，預料將貢獻公司年營收20億元至40億元。

蔡翔峰說，台灣國防無人機標案估計將在2月至4月開標，屆時詳細規格也將出爐，錦明已經準備好了，參加投標後，最快上半年就可知道是否得標，若成功得標，營收將自下半年開始陸續貢獻。

據悉，台灣國防無人機標案共有五至六個，商機約500億元，每一個標案的規格均不盡相同，錦明參與的標案是數量最龐大的小型戰術無人機標案，二項標案合計商機共達220億元，且採取複數標，意即不會只有單一廠商得標，而是共同分食標案商機，依照比例進行出貨。