長佳智能擬參與長聯現增

長佳智能（6841）昨（2）日公告，擬參與子公司長聯科技辦理之現金增資案，預計投資金額約3.29億元，增資完成後，長佳智能持股比率將由46.45%提升至50.01%，取得經營控制權。

長聯科技為長佳智能與記憶體大廠群聯去年3月共同投資成立，旗下醫療AI機器人下一步發展與規劃受矚目。長佳智能表示，此次投資主要因應長聯科技協作型機器人海外布局與業務擴展需求，透過資本挹注強化其國際市場發展。

長聯科技發展的生成式 AI機器人「愛寶」，是全台首款量產的生成式 AI 醫療照護型機器人，預計今年第1 季正式進入量產與出貨階段，初期量產100台，今年年底前可提升至200台。此外，長聯科技也規劃今年下半年登錄興櫃。

長佳智能近日好事一波波，旗下 AI 醫療器材軟體「放射治療器官自動勾勒系統（Seg Pro V3）」已取得美國食品藥物管理局（FDA）510(k) 許可。該產品同時成為放射治療影像處理軟體類別（QKB）中，率先於全球通過 FDA 醫療器材軟體預定變更控制計畫（Predetermined Change Control Plans, PCCP）的產品，寫下具開創性意義的重要監管里程碑。

長佳智能表示，Seg Pro V3是一套應用人工智慧技術的醫療軟體，可協助放射治療專業人員，自動標示癌症放射治療時需特別保護的重要器官。系統可處理 CT 或 MRI 醫學影像，涵蓋頭頸部、胸部、腹部與骨盆等部位。