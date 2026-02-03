快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

長佳智能擬參與長聯現增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長佳智能（6841）昨（2）日公告，擬參與子公司長聯科技辦理之現金增資案，預計投資金額約3.29億元，增資完成後，長佳智能持股比率將由46.45%提升至50.01%，取得經營控制權。

長聯科技為長佳智能與記憶體大廠群聯去年3月共同投資成立，旗下醫療AI機器人下一步發展與規劃受矚目。長佳智能表示，此次投資主要因應長聯科技協作型機器人海外布局與業務擴展需求，透過資本挹注強化其國際市場發展。

長聯科技發展的生成式 AI機器人「愛寶」，是全台首款量產的生成式 AI 醫療照護型機器人，預計今年第1 季正式進入量產與出貨階段，初期量產100台，今年年底前可提升至200台。此外，長聯科技也規劃今年下半年登錄興櫃。

長佳智能近日好事一波波，旗下 AI 醫療器材軟體「放射治療器官自動勾勒系統（Seg Pro V3）」已取得美國食品藥物管理局（FDA）510(k) 許可。該產品同時成為放射治療影像處理軟體類別（QKB）中，率先於全球通過 FDA 醫療器材軟體預定變更控制計畫（Predetermined Change Control Plans, PCCP）的產品，寫下具開創性意義的重要監管里程碑。

長佳智能表示，Seg Pro V3是一套應用人工智慧技術的醫療軟體，可協助放射治療專業人員，自動標示癌症放射治療時需特別保護的重要器官。系統可處理 CT 或 MRI 醫學影像，涵蓋頭頸部、胸部、腹部與骨盆等部位。

科技 軟體

延伸閱讀

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

春節即將到來！全國流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

桃園資收車衝撞…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎盼「老祖宗保佑我」奏效

相關新聞

AI 資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

12檔法人鎖碼股 領漲抗跌

台股受美元急升及封關前賣壓出籠影響，近日盤面氛圍轉趨保守。專家認為，短線操作難度偏高，宜選股不選市，建議優先關注中鋼（2...

創意題材護體 外資按讚

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，...

SpaceX 供應鏈 有看頭

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AID...

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。