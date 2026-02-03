大立光買庫藏股 達陣

手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（2）日公告，原訂2月11日買回上限2,670張的庫藏股計畫，已於昨天提前達陣，累計共斥資64.74億元，買回自家股票2,670張，執行率100%，平均每股買回價格為2,424.82元。

大立光原訂去年12月19日至今年2月11日實施庫藏股，當時董事會通過將在每股1,600元至3,200元內，買回上限2,670張自家股票，昨天提前達陣後，根據大立光公告，累計持有自家公司股份數量占公司已發行股份總數比率達2％。

大立光昨天股價收2,355元，下滑55元，外資連兩日賣超，投信法人反手買超。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，也是全球手機鏡頭龍頭，儘管去年以來記憶體價格持續大漲，市場預期恐將衝擊智慧手機市場銷售，不過，法人認為iPhone等高階機款較不受影響，有利緩解對大立光的衝擊。

外資預估，今年首季iPhone組裝量約5,600萬支，雖季減26%，但仍年增12%。

展望2026年，法人預期，大立光可變光圈鏡頭第3季將開始出貨，導入客戶新旗艦機種主鏡頭，折疊手機鏡頭可在年底前出貨。其中可變光圈成未來主流趨勢、玻塑混合鏡頭滲透率持續提升，可望帶動平均銷售單價（ASP）增加，為獲利加分。

就短期營運來看，大立光董事長林恩平日前表示，元月拉貨動能較去年12月下滑，2月因農曆過年，拉貨動能也較元月下滑，因處於淡季，本季產能利用率「比較沒有那麼緊」，但下半年產能已規劃好，他並證實，可變光圈鏡頭第3季開始出貨。