鴻海（2317）持續擴大AI算力布局，衝刺營運，昨（2）日宣布取得亞灣超算（Visionbay）Affinity Fund I Limited Partnership有限合夥權益10億元股權，累計持股比率達10％，該用途主要為發展新事業。

亞灣超算為鴻海旗下旗下發展超算中心與雲端運算營運平台公司，受惠AI算力需求強勁，亞灣超算目前至少有八成左右算力都已經被分配，是台灣近期最大的輝達雲服務供應商（NCP）建設，未來來除了鴻海以外，輝達、台積電、國科會，都可能使用相關算力。

據了解，亞灣超算打造的AI算超級運算中心主要商機在於，讓開發AI的公司無需投資大量資本支出打造自有AI基礎建設，透過租用AI算力，讓AI公司僅需專注於軟體開發、AI語言模型訓練及推論即可，大幅降低新創公司跨入AI研發的門檻。

亞灣超算執行長姚延宗在與輝達DGX Cloud副總裁Alexis Bjorlin對談時共同提到，企業可透過採用「既有工作流 +AI」的模式，以加速AI的開發及部署，縮短AI探索試驗到商轉落地的時間。同時，更需要建構在地、安全、可信任的超算中心，才能擺脫企業對境外算力資源的依賴，讓關鍵技術資料與領域知識得以根留台灣，打造永續共榮的AI生態系。

鴻海在去年科技日曾表示，亞灣超算將打造全台最大規模GPU集群，同時也是首座建置於輝達GB300 NVL72的超算中心，目標2026年上半年正式對外啟用，屆時將成為全台最大規模GPU集群。

亞灣超算打造的AI超算中心暨營運平台可望串接AI價值鏈的垂直整合能力，並推出涵蓋基礎設施到應用整合層，端到端AI Factory解決方案。Visionbay將成為推動主權AI與產業轉型升級的領頭羊。