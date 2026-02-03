快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

鴻海衝刺算力布局

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

鴻海（2317）持續擴大AI算力布局，衝刺營運，昨（2）日宣布取得亞灣超算（Visionbay）Affinity Fund I Limited Partnership有限合夥權益10億元股權，累計持股比率達10％，該用途主要為發展新事業。

亞灣超算為鴻海旗下旗下發展超算中心與雲端運算營運平台公司，受惠AI算力需求強勁，亞灣超算目前至少有八成左右算力都已經被分配，是台灣近期最大的輝達雲服務供應商（NCP）建設，未來來除了鴻海以外，輝達、台積電、國科會，都可能使用相關算力。

據了解，亞灣超算打造的AI算超級運算中心主要商機在於，讓開發AI的公司無需投資大量資本支出打造自有AI基礎建設，透過租用AI算力，讓AI公司僅需專注於軟體開發、AI語言模型訓練及推論即可，大幅降低新創公司跨入AI研發的門檻。

亞灣超算執行長姚延宗在與輝達DGX Cloud副總裁Alexis Bjorlin對談時共同提到，企業可透過採用「既有工作流 +AI」的模式，以加速AI的開發及部署，縮短AI探索試驗到商轉落地的時間。同時，更需要建構在地、安全、可信任的超算中心，才能擺脫企業對境外算力資源的依賴，讓關鍵技術資料與領域知識得以根留台灣，打造永續共榮的AI生態系。

鴻海在去年科技日曾表示，亞灣超算將打造全台最大規模GPU集群，同時也是首座建置於輝達GB300 NVL72的超算中心，目標2026年上半年正式對外啟用，屆時將成為全台最大規模GPU集群。

亞灣超算打造的AI超算中心暨營運平台可望串接AI價值鏈的垂直整合能力，並推出涵蓋基礎設施到應用整合層，端到端AI Factory解決方案。Visionbay將成為推動主權AI與產業轉型升級的領頭羊。

AI 鴻海 輝達

延伸閱讀

黃仁勳：輝達繼續全力以赴 電腦展時會再來

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

黃仁勳今離台：台灣供應鏈拚再旺一年 AI晶片競爭只會更難

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

相關新聞

AI 資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

12檔法人鎖碼股 領漲抗跌

台股受美元急升及封關前賣壓出籠影響，近日盤面氛圍轉趨保守。專家認為，短線操作難度偏高，宜選股不選市，建議優先關注中鋼（2...

創意題材護體 外資按讚

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，...

SpaceX 供應鏈 有看頭

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AID...

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。