材料2026年產能 八成敲定

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

醋酸纖維絲束製造商材料*-KY（4763）表示，今年八成大客戶合約已談妥，除持續擴大主要產品絲束在全球市占，今年也將布局新興產品濾嘴材料、生物製藥及電子原料領域，並加速東南亞生產計畫、更進軍南美洲，6月起陸續有新產品上市、投產。

材料日前表示，台灣及中國大陸紡織、化纖產品去年需求低迷，公司將致力拓展多元產品，並增加東南亞、南美洲等區域產能布局。法人指出，去年下半年全球絲束價格低迷，材料今年計畫推出新產品，預估能減緩絲束價格衝擊。

主要產品絲束、醋酸纖維長絲及醋片部分，今年產能持續擴大。材料表示，公司目前在全世界絲束領域的市占約一成，期望在五年內倍增、達到20%左右規模。今年與大客戶合約已接近全部談完，整體產量已簽出八成。今年更預計將產產能移往東南亞，投資絲束新廠，並與當地第一大菸廠洽談合作方式。

材料今年也將展開多元新產品布局，進軍含菸不織布材料、新型晶球濾嘴（爆珠）等新興材料。材料指出，全球菸業正迎來開發加熱不燃燒煙的黃金成長期，預估未來三年市場規模可望翻倍，材料掌握特規絲束技術，成長利基可期。更看好口含煙市場規模成長，今年將與全球兩大煙草商合作，預計於6月推出針對口含菸的醋酸纖維無紡布（不織布）產品。

材料也預計打入風味菸市場，今年將以巴拉圭為起點，生產新型晶球濾嘴產品，切入中南美洲市場，巴拉圭新廠預計第3季完工、投產。

材料更表示，今年將跨入生物製藥及電子原料領域。生物製藥部分，材料解釋，緩釋膠囊的薄膜外殼部分原料會使用二醋酸纖維，材料正以公司旗下技術，開拓醫藥類膠囊外殼薄膜產品，預計年底推出。在電子原料部分，也將打入電子薄膜顯示領域。

材料去年全年營收132.3億元，年減15.8％；去年前三季稅後純益48.86億元，年減13.8%，每股純益（EPS）4.94元。

