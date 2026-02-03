晶碩1月營收年跳增31%

晶碩（6491）昨（2）日公告元月營收6.6億元，年增31.38%，創同期新高，亦創下近三個月營收新高。晶碩表示，元月營收成長主要由日本市場需求帶動，稼動率滿載，優於去年表現。

市場看好，晶碩首季營運淡季不淡，較去年同期可望有雙位數成長，獲利動能也同步看增，為新年度營運取得不錯的開局。

晶碩說明，元月營收成長主要來自市場結構的變化。過去中國大陸營收占比高，雙11、雙12檔期過後下單通常明顯回落，使首季表現易受季節性干擾；但日本市場淡旺季差距小，公司近年持續強化日本布局，使日本營收比重已升至六成以上，而中國市場比重則降至兩成以下。隨市場組成的改變，營收波動性亦較以往明顯降低，也因此元月營收能首次站上6字頭。

展望今年，晶碩先前在法說會上表示，日本仍是帶動整體成長的主要市場，不論矽水膠或水膠產品皆維持穩健需求，預期全年將延續雙位數成長動能。相較之下，中國市場受同業內捲與價格競爭影響，去年營收占比已降至20%以下，2026年預估仍將維持在15%至20%的水準。歐洲方面，2025年營收可望成長約15%至20%，並在矽水膠產品逐步放量後，2026年仍具雙位數成長空間。

在產品規劃方面，晶碩的日本市場矽水膠日拋透片自去年第2季起已開始放量，高階散光、多焦等產品也陸續出貨；矽水膠彩片規劃於2026年上市。歐洲市場方面，高階光學產品預計2026年下半年出貨；大陸市場則以2026年下半年取得上市許可為目標。

晶碩日前已公告去年財報，全年營收70.39億元、年增3.26%，改寫歷史新高；受中國大陸市場競爭與匯率影響，營業利益18.07億元、年減13.4%，全年毛利率52%，較2024年下滑4個百分點，稅後純益16.28億元、年減11.1%。每股純益20.87元，連續四年賺兩個股本。

晶碩董事會並同步通過去年股利分派案，每股預計配息10元，配發率達47.9%。