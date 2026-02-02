快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

迅得營收／1月5.66億元優於去年同期 全年續拚成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
半導體PCB系統整合廠迅得，圖為董座王年清。記者尹慧中／攝影
半導體PCB系統整合廠迅得，圖為董座王年清。記者尹慧中／攝影

PCB半導體系統整合設備商迅得（6438）2日公告1月營收5.66億元，雖月減少2.7%，但優於去年同期，年成長11.2%，公司提到全年續拚成長目標。

迅得方面攜手家登（3680）集團耕耘先進製程廠區應用有成，近年也開拓更多記憶體封測廠區客戶應用，迅得董事長王年清先前表示，配合半導體應用成長，對2026年半導體成長力道持續看好，因應封測客戶群擴張，公司新廠產能全開，支援客戶需求。

依據迅得規畫，公司新廠產能全開下，屆時產能可望提升20%，視客戶需求而定。

迅得統計，看好半導體應用快速成長，後續半導體成長動能來自三大方向，首先在封測與晶圓廠部分的晶圓製造龐大需求，先前已定下年度半導體不含載板的營收比重挑戰55%的新高，第二則是先進封裝CoWos以及第三後段封測客戶皆帶來成長動能。

半導體 迅得 封測 晶圓廠 記憶體

延伸閱讀

國共智庫論壇重民生 在北京台灣人看好：合作空間很多

封測三強積極擴產 鴻勁、弘塑迎設備紅利

晶彩科打入台積供應鏈

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

相關新聞

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這個原因

台股2日持續重挫，記憶體股躍重災區，特別是NAND Flash因市場傳出中國大陸長江存儲將提前開出新產能，衝擊族群出現史...

迅得營收／1月5.66億元優於去年同期 全年續拚成長

PCB半導體系統整合設備商迅得（6438）2日公告1月營收5.66億元，雖月減少2.7%，但優於去年同期，年成長11.2...

大立光執行庫藏股結束 累計買回自家股票2670張、執行率百分百

大立光（3008）2日宣布再買回自家股票240張，平均每股買回價格2,372.83元，此次買回股份總金額5.69億元。

鴻勁逆勢上漲並挑戰千金股老三 原來是法人喊出驚天價

鴻勁（7769）憑藉溫控技術獨特優勢，投顧法人看好，未來持續主導AI晶片成品測試使用的分選機市場，近日首次納入研究範圍，...

台積電下跌25元 市值滑落至45.38兆元

晶圓代工廠台積電今天股價持續走跌，早盤達1750元，下跌25，市值跌破新台幣46兆元，滑落至45.38兆元

聯強雙引擎催動營收 今年獲利有望優於前兩年

聯強（2347）集團昨（1）日舉辦新春晚宴，副總裁杜書全表示，看好資訊商用及半導體「雙引擎」催動今年業績成長，其中，商用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。