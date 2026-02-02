迅得營收／1月5.66億元優於去年同期 全年續拚成長

PCB半導體系統整合設備商迅得（6438）2日公告1月營收5.66億元，雖月減少2.7%，但優於去年同期，年成長11.2%，公司提到全年續拚成長目標。

迅得方面攜手家登（3680）集團耕耘先進製程廠區應用有成，近年也開拓更多記憶體、封測廠區客戶應用，迅得董事長王年清先前表示，配合半導體應用成長，對2026年半導體成長力道持續看好，因應封測客戶群擴張，公司新廠產能全開，支援客戶需求。

依據迅得規畫，公司新廠產能全開下，屆時產能可望提升20%，視客戶需求而定。

迅得統計，看好半導體應用快速成長，後續半導體成長動能來自三大方向，首先在封測與晶圓廠部分的晶圓製造龐大需求，先前已定下年度半導體不含載板的營收比重挑戰55%的新高，第二則是先進封裝CoWos以及第三後段封測客戶皆帶來成長動能。