台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這個原因

台股2日持續重挫，記憶體股躍重災區，特別是NAND Flash因市場傳出中國大陸長江存儲將提前開出新產能，衝擊族群出現史詩級崩跌，其中群聯（8299）、華邦電（2344）均亮燈強鎖跌停，旺宏（2337）、威剛（3260）均跌逾8%。

市場傳出，中國NAND Flash大廠商長江存儲可能將原訂2027年才開出的新產能，提前至今年下半年量產，市場並解讀為將有助於緩解全球NAND Flash供給緊張與價格上漲壓力，衝擊記憶體股一片慘綠。

其中，包括群聯、華邦電、品安（8088）、廣穎（4973）、南亞科（2408）、力積電（6770）等均亮燈跌停，旺宏、威剛、十銓（4967）則有8%-9%的跌幅，整體表現均相當弱勢，使得記憶體股成為市場賣壓聚焦的重心，也成為盤面領跌的焦點。

針對長江存儲提前開出新產能一事，法人指出，從供需結構來看，此一影響預期有限。供給面上，全球NAND原廠已明顯轉向保守擴產，今年總產出約 1,100-1,200 EB，位元年成長率僅約10%-15%，遠低於過往的30%。

法人解析，主因在於三星、SK海力士與美光等原廠資本支出重心轉向HBM與先進DRAM，多數供應商以提升單位晶圓密度取代擴產，且多家原廠已表態今年產能接近滿載甚至售罄，缺貨狀態可能延續至2027年。

即便長江存儲提前量產，新廠初期仍可能將面臨良率爬升與製程複雜度等挑戰，加上擴廠重心偏向3D DRAM，且可能優先供應中國大陸市場，因此對全球有效 NAND供給的實質貢獻其實有限。

此外，輝達（NVIDIA）Vera Rubin將配置18個Compute Tray（計算托盤），每個Tray搭載四顆GPU，每顆GPU將搭配約16TB的TLC SSD（固態硬碟），換句話說，單一Vera Rubin伺服器所對應的NAND容量高達1,152 TB。

因此，法人認為，在原廠未啟動新一輪大規模擴產、產能持續向高毛利HBM與DRAM傾斜的情況下，單一NAND原廠的擴產行動，難以實質扭轉全球NAND供給緊張與價格上漲的結構性缺貨趨勢。