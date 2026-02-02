統新公布去年12月自結 每股淨損0.03元
統新（6426）公告去年12月自結財報，單月稅後淨損100萬元，相較2024年同期盈轉虧，每股淨損0.03元。法人表示，統新持續受惠於光通訊產業升級趨勢，將有助於今年營運表現改善，成為市場關注主要焦點。
統新2日公告去年12月自結財報，單月合併營收為4,677萬元、年成長26.6％，稅前淨損100萬元，稅後同樣淨損100萬元，每股淨損0.03元，表現相較2024年同期皆呈現盈轉虧態勢。
法人表示，統新在800G的發射端雷射光源（EML）產品線打入AI伺服器市場，目前1.6T正在產品研發及驗證階段，最快將在明年傳出好消息，因此推估統新今年營運表現有機會力拚繳出優於去年成績單，並逐步改善先前的業績虧損態勢。
