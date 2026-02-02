位居AI浪潮要角「兆元宴」新成員奇鋐、智邦股價都逆勢上揚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，其中新面孔中有奇鋐（3017）董事長沈慶行、智邦（2345）總經理李訓德，黃仁勳表示，今年輝達需求量很大，且輝達正在做整個AI基礎建設。台股2日盤中大跌逾500點，回測月線大關，不過奇鋐、智邦盤中仍逆勢上漲逾2%。

黃仁勳31日和供應鏈夥伴餐敘，包括台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海（2317）董事長劉揚偉、聯發科（2454）執行長蔡力行、台達電（2308）董事長鄭平等大咖出席。不過台股今日下挫，台積電、台達電、聯發科、鴻海都走跌，不過新出席的供應鏈-奇鋐、智邦相對抗跌。

黃仁勳指出，輝達已經全面投產Blackwell、Vera Rubin晶片，Vera Rubin包含六款不同晶片。GB200機櫃是NVIDIA的第二代產品，量產非常順利，而GB300機櫃已經進入量產初期階段。對於AI產業變化，黃仁勳說，大語言模型變得非常有用，AI對產業也有用。只要 AI 變聰明了，就能有獲利模式。

GB300系列已在去年底小量出貨，預期今年上半年大量出貨，法人預估，今年GB300機櫃可望達5.5萬櫃，下一代AI伺服器Vera Rubin200，也將在今年第4季出貨，可望挹注AI伺服器供應鏈明年全年業績。

法人表示，新一代AI伺服器GB300未像GB200受到良率不佳與設計調整影響，出貨時程沒有遞延，去年第4季已小量生產，雖然GB300與GB200同屬Blackwell平台，但在散熱、板材、連接器等零組件或用量上皆較GB200提升，出貨單價與產值可望跟著提升，有機會帶動供應鏈廠商業績持續增長。

受惠ASIC與Vera Rubin雙引擎驅動，水冷滲透率全面提升，法人看好奇鋐3月有機會再創營收新高，預估全年營運將呈現逐季走升，估今年營收為2,114.8億元，年增51.4%，毛利率26.8%，稅後純益為308.5億元，年成長55.9%，EPS上看79.4元。

智邦同業Celestica法說釋出訂單能見度延伸至2028年，更同步上調2026年全年營收預測，年增率達37%。智邦先前指出，隨著AI需求驅動，將加速交換器升級速度，800G跨向1.6T的周期則將明顯縮短，1.6T交換器產品自2026年開始出貨。