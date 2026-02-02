快訊

鴻勁逆勢上漲並挑戰千金股老三 原來是法人喊出驚天價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
投顧法人看好鴻勁，給予「增加持股」評等。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
鴻勁（7769）憑藉溫控技術獨特優勢，投顧法人看好，未來持續主導AI晶片成品測試使用的分選機市場，近日首次納入研究範圍，給予「增加持股」評等，並將目標價喊上6,600元驚天價，是目前法人圈最高。

法人認為，考量鴻勁強勁成長動能及領先地位，以2027年預估本益比40倍推算應屬合理。由於鴻勁目前已躋身台股前20大市值公司，較低的外資持股比重及ETF資金流入將有助於未來股價表現。

大型本國投顧分析，鴻勁目前主導AI晶片及手機SoC的主動溫控系統（ATC）市場，主因除具有先行者優勢、分選機與主動溫控系統完整解決方案外，還有較短交期，及大規模量產能力。

封測廠基於龐大裝機量及當前產能吃緊，大多不願輕易更換設備供應商。鴻勁挾ATC領先地位，已成為多數AI晶片成品測試分選機的主要、甚至幾乎是唯一供應商。

法人指出，即使AI加速器需求強勁，客戶新平台導入時通常僅升級ATC，而非全面更換分選機，但水冷板仍需因應不同晶片設計而更換。未來水冷逐漸成為主流散熱方式，加上光罩尺寸持續增大後，將推動既有分選機汰舊換新需求。

另一方面，台積電即將開始為iPhone量產WMCM，法人預期新增ATC需求將推升整體非AI產品平均單價。

法人同時預期，鴻勁將受惠2027年Robot Taxi強勁成長，主因車用使用利潤率較高的三溫ATC。預估2026年營收成長52%，2027年再成長40%，且毛利率同步擴張。

AI

