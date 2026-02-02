兆元宴唯一閃紅燈！ 宏碁爆量漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「兆元宴」再度登場，儘管台股2日受美股重挫與Fed人事疑慮影響，盤中一度大跌逾500點，但相關個股漲跌互見，其中宏碁（2353）開盤不到30分鐘即觸及漲停，成為兆元宴概念股中唯一攻頂、盤面最吸睛焦點。

黃仁勳宴請台灣供應鏈重量級夥伴高層，並直言今年台積電（2330）「必須非常努力工作」，因輝達需要大量晶圓。他更預期，未來十年台積電產能可能成長超過100%，光是為輝達需求就得翻倍，釋出對先進製程長期需求的強烈訊號。

此次兆元宴仍選在台北磚窯古早味餐廳舉行，出席陣容堪稱台灣科技業縮影，包括台積電董事長魏哲家、聯發科（2454）執行長蔡力行、廣達（2382）董事長林百里、鴻海（2317）董事長劉揚偉、華碩（2357）董事長施崇棠、台達電（2308）董事長鄭平、宏碁董事長陳俊聖等多位重量級人士。餐敘結束後，黃仁勳親自送魏哲家離席，互動細節再度凸顯對台積電的高度重視。

不過，今日台股整體氣氛偏空。受川普提名華許接掌聯準會、美元轉強、貴金屬重挫影響，美股上週五全面收低，費城半導體指數大跌3.87%，台積電ADR下挫2.65%，拖累台股早盤開低走弱，權值股普遍承壓。

在兆元宴概念股中，宏碁逆勢脫穎而出。宏碁今日開盤後買盤湧入，股價迅速攻上27.6元漲停價，強勢突破季線，成交量短時間內放大至逾10萬張，擠進台股人氣前三名。市場解讀，除兆元宴題材加持外，宏碁近期在Chromebook市占表現亮眼，加上電競產品新品與促銷題材同步發酵，成為資金集中火力的關鍵。

法人指出，在國際利空未解、農曆年前資金結帳壓力升溫下，盤勢仍偏震盪整理，但黃仁勳對台積電與AI長線需求的明確表態，有助穩定市場信心；短線題材股易成為資金避風港，後續仍須觀察量能延續與基本面能否接棒。