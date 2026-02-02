快訊

美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

幼老共學／爺奶當同學 幼兒園創新實驗成高齡社會解方？

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

台積電下跌25元 市值滑落至45.38兆元

中央社／ 新竹2日電
晶圓代工廠台積電今天股價持續走跌。路透
晶圓代工廠台積電今天股價持續走跌。路透

晶圓代工廠台積電今天股價持續走跌，早盤達1750元，下跌25，市值跌破新台幣46兆元，滑落至45.38兆元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宴請供應鏈夥伴高層，他受訪表示，輝達需要大量的晶圓，未來10年台積電產能可能會成長超過100%。

大客戶輝達雖然釋出需求強勁的說法，台積電股價依然無法避免受到美股1月30日下挫影響，台積電今天早盤滑落至1750元，下跌25元，市值滑落至45.38兆元，影響大盤約200點。

市場憂慮企業估值可能有些過高，美股1月30日全面收跌，科技股為主的那斯達克指數下跌223.3點，費城半導體指數重挫321.917點，跌幅達3.87%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.45%。

台積電

延伸閱讀

兆元宴大爆笑！黃仁勳站板凳突喊「對不起」？背後原因曝光：這一年真的太操了

輝達總部土地何時走程序 黃仁勳：會再來與北市簽約

黃仁勳談投資OpenAI 非一次砸千億美元

黃仁勳談輝達總部簽約進度 直言市長幫了很大的忙

相關新聞

台積電下跌25元 市值滑落至45.38兆元

晶圓代工廠台積電今天股價持續走跌，早盤達1750元，下跌25，市值跌破新台幣46兆元，滑落至45.38兆元

聯強雙引擎催動營收 今年獲利有望優於前兩年

聯強（2347）集團昨（1）日舉辦新春晚宴，副總裁杜書全表示，看好資訊商用及半導體「雙引擎」催動今年業績成長，其中，商用...

汎銓營運 喊年年豐收

驗證分析廠汎銓（6830）昨（1）日舉辦尾牙，展望2026年，董事長柳紀綸表示，隨著新廠產能3月起陸續開出，加上針對矽光...

力積電優化產品組合

力積電（6770）持續調整營運策略，啟動產品線汰弱留強，逐步淡出低毛利訂單，聚焦高毛利與AI相關應用，涵蓋記憶體、電源管...

晶彩科打入台積供應鏈

晶彩科（3535）受惠AI晶片先進封裝需求爆發，其獨家紅外線（IR）量測技術成功打入晶圓代工龍頭台積電的CoWoS-L ...

研華邊緣 AI 業績喊衝

研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪表示，輝達與研華在眾多領域合作，涵蓋機器人、醫療及邊緣伺服器（Edge Serv...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。