台積電下跌25元 市值滑落至45.38兆元

晶圓代工廠台積電今天股價持續走跌，早盤達1750元，下跌25，市值跌破新台幣46兆元，滑落至45.38兆元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宴請供應鏈夥伴高層，他受訪表示，輝達需要大量的晶圓，未來10年台積電產能可能會成長超過100%。

大客戶輝達雖然釋出需求強勁的說法，台積電股價依然無法避免受到美股1月30日下挫影響，台積電今天早盤滑落至1750元，下跌25元，市值滑落至45.38兆元，影響大盤約200點。

市場憂慮企業估值可能有些過高，美股1月30日全面收跌，科技股為主的那斯達克指數下跌223.3點，費城半導體指數重挫321.917點，跌幅達3.87%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.45%。