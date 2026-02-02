研揚專案放量 業績看增

工業電腦大廠研揚（6579）受惠邊緣AI業務發威，去年營收創新高。展望今年，研揚預期，隨著邊緣AI專案推展順利，樂觀2026年營運成長。

研陽2025年營收86.25億元，創新高，年增20.03%。研揚總經理林建宏看好，未來三至五年內，邊緣AI需求將進入爆發成長階段，助攻研揚營運。

展望2026年，林建宏預期，歐美、中國大陸、新興市場需求都樂觀看待，邊緣AI相關專案推展順利，預計有些專案將在2026年放量。

研揚2024年AI占營收比重逾10%，2025年前三季提升到20%，未來目標比重30%。以銷售區域來看，截至2025年前三季，歐洲市場占營收比重為37%，後續依序為美洲35%、亞洲及新興市場13%、中國大陸10%、HA（Headquarters）5%。