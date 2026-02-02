研華邊緣 AI 業績喊衝

研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪表示，輝達與研華在眾多領域合作，涵蓋機器人、醫療及邊緣伺服器（Edge Server）等領域，看好邊緣AI產業爆發點有望在今年出現，尤其邊緣AI在機器人相關產業落地相當快，研華內部預估今年相關業績將比去年大幅成長。

輝達執行長黃仁勳元月31日邀請供應鏈夥伴晚宴，外界譽為「兆元宴」，研華是唯一受邀的工業電腦（IPC）廠商，備受關注。

研華與輝達合作多年，2024年研華舉行棒球家庭日活動，當時到場的開球神秘嘉賓，就是黃仁勳，顯示雙方關係密切。過去研華由董事長劉克振出席「兆元宴」，今年則由張家豪代表出席，這也是他首次參加該晚宴。

張家豪透露，研華與輝達合作已20幾年，從以前的工業電腦到現在的邊緣AI，而接下來的實體AI（Physical AI）要落地到各產業，雙方都有相當多的合作，此次參加「兆元宴」，研華有和輝達主管談到一些進一步的合作，主要專注領域就是邊緣AI。

張家豪指出，研華擅長邊緣AI，這也是輝達要推廣的領域，因為雲端AI已經蓬勃發展，邊緣AI則是接下來發展趨勢，特別在實體AI要落地各個產業。

張家豪表示，現在實體AI最熱門的領域，研華與輝達都有合作。第一個是機器人，這領域有相當多終端裝置，比如無人機也列在其中，醫療產業實體AI落地也相當快；另一個部分則邊緣伺服器，這是因為很多產業資料都得留在企業自身裡面，這塊也是很大商機。