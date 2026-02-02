汎銓營運 喊年年豐收
驗證分析廠汎銓（6830）昨（1）日舉辦尾牙，展望2026年，董事長柳紀綸表示，隨著新廠產能3月起陸續開出，加上針對矽光子（CPO）領域從檢測分析服務延伸至設備銷售，公司有望迎來「年年豐收」的營運榮景。
柳紀綸指出，受惠半導體相關客戶對先進製程、先進封裝等研發需求強勁，加上海外布局效益陸續發酵，汎銓2025年下半年營收動能顯著增溫，連續多月締造歷史新高紀錄，凸顯公司具備獨步全球領先檢測分析專利、精密分析工法，深受客戶信賴。
汎銓對後市深具信心，柳紀綸強調，隨著前期投入的資本支出陸續轉化為實質產能與營運貢獻，2026年3月起各個新建廠區將開始明顯貢獻業績，加上美系AI晶片大廠委案需求明顯增加，並已主動提出擴大專區合作的需求，透過客戶直接進駐廠內的方式，亦為汎銓營運注入新成長動能。
