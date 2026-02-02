快訊

營運黑洞！高鐵苗栗、彰化、雲林3站 運量墊底

AI副作用…記憶體缺貨引爆3C通膨 PC、手機醞釀漲價

汎銓營運 喊年年豐收

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

驗證分析廠汎銓（6830）昨（1）日舉辦尾牙，展望2026年，董事長柳紀綸表示，隨著新廠產能3月起陸續開出，加上針對矽光子（CPO）領域從檢測分析服務延伸至設備銷售，公司有望迎來「年年豐收」的營運榮景。

柳紀綸指出，受惠半導體相關客戶對先進製程、先進封裝等研發需求強勁，加上海外布局效益陸續發酵，汎銓2025年下半年營收動能顯著增溫，連續多月締造歷史新高紀錄，凸顯公司具備獨步全球領先檢測分析專利、精密分析工法，深受客戶信賴。

汎銓對後市深具信心，柳紀綸強調，隨著前期投入的資本支出陸續轉化為實質產能與營運貢獻，2026年3月起各個新建廠區將開始明顯貢獻業績，加上美系AI晶片大廠委案需求明顯增加，並已主動提出擴大專區合作的需求，透過客戶直接進駐廠內的方式，亦為汎銓營運注入新成長動能。

董事長 資本支出

延伸閱讀

「葳格金牌日」尾牙運動會 海底撈等20家餐飲強勢品牌進駐

股票一張破900萬！吳怡霈主持股王尾牙　驚呼「像國際級高科技研討會」

聯電迎結構性轉折 成熟製程退場

周二尾牙別亂拜！命理師揭「黃金6小時」 順序、禁忌一次看

相關新聞

聯強雙引擎催動營收 今年獲利有望優於前兩年

聯強（2347）集團昨（1）日舉辦新春晚宴，副總裁杜書全表示，看好資訊商用及半導體「雙引擎」催動今年業績成長，其中，商用...

汎銓營運 喊年年豐收

驗證分析廠汎銓（6830）昨（1）日舉辦尾牙，展望2026年，董事長柳紀綸表示，隨著新廠產能3月起陸續開出，加上針對矽光...

力積電優化產品組合

力積電（6770）持續調整營運策略，啟動產品線汰弱留強，逐步淡出低毛利訂單，聚焦高毛利與AI相關應用，涵蓋記憶體、電源管...

晶彩科打入台積供應鏈

晶彩科（3535）受惠AI晶片先進封裝需求爆發，其獨家紅外線（IR）量測技術成功打入晶圓代工龍頭台積電的CoWoS-L ...

研華邊緣 AI 業績喊衝

研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪表示，輝達與研華在眾多領域合作，涵蓋機器人、醫療及邊緣伺服器（Edge Serv...

研揚專案放量 業績看增

工業電腦大廠研揚（6579）受惠邊緣AI業務發威，去年營收創新高。展望今年，研揚預期，隨著邊緣AI專案推展順利，樂觀20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。