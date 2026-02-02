聯強雙引擎催動營收 今年獲利有望優於前兩年

聯強（2347）集團昨（1）日舉辦新春晚宴，副總裁杜書全表示，看好資訊商用及半導體「雙引擎」催動今年業績成長，其中，商用業務有AI伺服器成長動能，半導體業務隨著記憶體及各種零組件漲價，動能可能是集團四大業務中最強。

他強調，聯強看好今年營收有望創新高，獲利優於2024年及2025年。

聯強總裁杜書伍坦言，「2025年是非常煎熬一年。」聯強六年前啟動轉型計畫，開始引進AI技術，推動數位平台，「如今，我們可以很自豪地說，聯強轉型相當成功，今年更可以擴大數位平台應用 。」

聯強執行長王其勳表示，AI浪潮來得又快又猛，展望2026年，在AI應用逐步落地下，「聯強機會非常大。」

聯強看好AI需求，近期成立「AI應用加速平台」，希望協助台灣百工百業導入AI，初期先鎖定台灣市場，後續再進軍東南亞等海外地區，目前已有數十家AI解決方案供應商表達合作意願，其中三家率先完成MOU簽署。

展望2026年景氣，杜書全指出，市場比較擔憂記憶體缺貨漲價，目前觀察，接下來也有許多零組件可能會漲價，恐影響消費性產品市場需求，但聯強不悲觀。

杜書全表示，從聯強自身來看，2026年主要成長動能來自資訊商用及半導體業務，通訊及消費性業務持平看待。

聯強原先預期2026年四大業務成長性最強的為資訊商用，主要受惠AI伺服器持續成長。隨著記憶體等零組件去年下半年開始持續漲價，聯強也因此受惠，杜書全預期，半導體業務今年成長性可能超過資訊商用。