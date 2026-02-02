快訊

營運黑洞！高鐵苗栗、彰化、雲林3站 運量墊底

AI副作用…記憶體缺貨引爆3C通膨 PC、手機醞釀漲價

聯強雙引擎催動營收 今年獲利有望優於前兩年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
聯強總裁杜書伍。記者陳正興／攝影
聯強總裁杜書伍。記者陳正興／攝影

聯強（2347）集團昨（1）日舉辦新春晚宴，副總裁杜書全表示，看好資訊商用及半導體「雙引擎」催動今年業績成長，其中，商用業務有AI伺服器成長動能，半導體業務隨著記憶體及各種零組件漲價，動能可能是集團四大業務中最強。

他強調，聯強看好今年營收有望創新高，獲利優於2024年及2025年。

聯強總裁杜書伍坦言，「2025年是非常煎熬一年。」聯強六年前啟動轉型計畫，開始引進AI技術，推動數位平台，「如今，我們可以很自豪地說，聯強轉型相當成功，今年更可以擴大數位平台應用 。」

聯強執行長王其勳表示，AI浪潮來得又快又猛，展望2026年，在AI應用逐步落地下，「聯強機會非常大。」

聯強看好AI需求，近期成立「AI應用加速平台」，希望協助台灣百工百業導入AI，初期先鎖定台灣市場，後續再進軍東南亞等海外地區，目前已有數十家AI解決方案供應商表達合作意願，其中三家率先完成MOU簽署。

展望2026年景氣，杜書全指出，市場比較擔憂記憶體缺貨漲價，目前觀察，接下來也有許多零組件可能會漲價，恐影響消費性產品市場需求，但聯強不悲觀。

杜書全表示，從聯強自身來看，2026年主要成長動能來自資訊商用及半導體業務，通訊及消費性業務持平看待。

聯強原先預期2026年四大業務成長性最強的為資訊商用，主要受惠AI伺服器持續成長。隨著記憶體等零組件去年下半年開始持續漲價，聯強也因此受惠，杜書全預期，半導體業務今年成長性可能超過資訊商用。

聯強 AI 半導體

延伸閱讀

神準搶AI商機成果豐碩 記憶體成今年營運成長最大變數

看好美製進口車關稅可能調降 汽車配件相關產業積極備戰迎商機

缺貨到怕被偷！北美好市多把PC展示機記憶體拆掉 部份門市甚至只放空機殼

台股高檔震盪別怕！00878鎖「AI+金融」雙引擎…3成金融股坐鎮擁抗震力

相關新聞

聯強雙引擎催動營收 今年獲利有望優於前兩年

聯強（2347）集團昨（1）日舉辦新春晚宴，副總裁杜書全表示，看好資訊商用及半導體「雙引擎」催動今年業績成長，其中，商用...

汎銓營運 喊年年豐收

驗證分析廠汎銓（6830）昨（1）日舉辦尾牙，展望2026年，董事長柳紀綸表示，隨著新廠產能3月起陸續開出，加上針對矽光...

力積電優化產品組合

力積電（6770）持續調整營運策略，啟動產品線汰弱留強，逐步淡出低毛利訂單，聚焦高毛利與AI相關應用，涵蓋記憶體、電源管...

晶彩科打入台積供應鏈

晶彩科（3535）受惠AI晶片先進封裝需求爆發，其獨家紅外線（IR）量測技術成功打入晶圓代工龍頭台積電的CoWoS-L ...

研華邊緣 AI 業績喊衝

研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪表示，輝達與研華在眾多領域合作，涵蓋機器人、醫療及邊緣伺服器（Edge Serv...

研揚專案放量 業績看增

工業電腦大廠研揚（6579）受惠邊緣AI業務發威，去年營收創新高。展望今年，研揚預期，隨著邊緣AI專案推展順利，樂觀20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。