聯強看好今年商用及半導體「雙引擎」動能 預期營收將創新高

聯強（2347）集團1日舉行新春晚宴，展望後市，聯強副總裁杜書全表示，看好2026年資訊商用及半導體「雙引擎」業務成長，其中，商用業務有AI伺服器成長動能，至於半導體業務隨著記憶體及各種零組件漲價下，可能成為聯強今年最強成長動能，整體來看，聯強預期今年營收有望創新高，獲利表現將優於2024及2025年。

展望2026年景氣，杜書全指出，市場比較擔憂記憶體缺貨漲價，現在來看，接下來也有許多零組件可能會漲價，而這將影響消費性產品市場需求，但聯強對整體市場需求不悲觀。

杜書全表示，從聯強自身來看，2026年主要成長動能來自資訊商用及半導體業務，至於通訊及消費性業務則持平看待。整體來看，預期聯強2026年營收有望創新高。至於獲利來看，預估2026年獲利也會優於2025及2024年。

值得一提的是，聯強原先預期2026年四大業務成長性最強的為資訊商用，主要受惠AI伺服器持續成長。但隨著記憶體等零組件去年下半年開始持續漲價，聯強也因此受惠。而在記憶體價格至今持續高漲，以及其他零組件價格「蠢蠢欲動」下，杜書全如今預期半導體業務今年成長性，將可能超過資訊商用。

聯強2025年營收4,106億元，年減3.59%，為歷史第3高，表現不如預期，主要受到包含匯率、壞帳及中國大陸市場等多重因素影響。

不過，聯強營運自去年第4季已出現回溫跡象，受惠於AI相關應用持續擴大，以及記憶體產業自2025年下半年起明顯復甦，聯強去年第4季合併營收達1,257.16億元，創單季新高。聯強表示，去年第4季營收若排除匯率影響，年成長達17%，反映實質需求穩健回升。