世界、聯發科法說 聚焦

聯發科（2454）、世界先進（5347）與精測（6510）等科技大廠均將於本周舉行法說會，外界除關注其去年財報數字外，更關注今年營運展望。法人普遍預期，相關公司可望在法說會中釋出營運受惠人工智慧（AI）發展快速的正面訊息。

晶片大廠聯發科將於2月4日召開法說會，其去年營收達5,959.65億元，年增12.3％，創歷史新高。法人預期，該公司今年營收將挑戰首度超越6,000億元大關。

聯發科已連續21個季度位居全球手機晶片出貨量第一。另外，該公司耕耘已久，正要開始開花結果的特殊應用晶片（ASIC）業務也受到矚目。供應鏈並傳出，聯發科已與台積電協商，今年所需CoWoS產能將從1萬片倍增至2萬片左右，明年所需CoWoS年產更將跳增到15萬片以上。

世界先進預計於2月3日召開法說會，法人關注世界先進對成熟製程景氣看法，與其新加坡12吋廠與GaN布局的最新近況。世界先進去年第4季營收達約125.94億元，季增約2%，年增9%，創近三年以來單季高檔。

世界先進董事長方略先前提到，「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容AI浪潮「勢不可擋、不可逆」，看好在全球AI資料中心、伺服器、雲端與連結性投資持續加碼帶動下，2026年半導體需求將呈爆炸性成長。

精測則將於2月6日召開法說會，公布營運概況及最新展望。展望2026年，精測先前預期，隨著AI人工智慧應用快速興起，持續驅動產業轉型與成長，市場需求持續擴大，公司布局相關應用效益將進一步顯現。