華新 選價內外15%

華新（1605）受惠鎳、銅價格走揚，有利不銹鋼、電線電纜業務營運好轉，加上冷精棒切入人工智慧（AI）伺服器高附加價值應用，及海底電纜等新領域，法人看好獲利動能轉強。

華新不銹鋼營收占比達51%，法人預期去年第4季具短期庫存回升利益，單季獲利季增逾五成。

歐盟預計7月起實施新一輪Safeguard鋼鐵保護政策，進口配額縮減近50%，超額進口關稅提高至50%，有助抑制低價進口鋼材，對華新既有歐洲產能形成實質保護。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。（台新證券提供）

