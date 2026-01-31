快訊

華新 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

華新（1605）受惠鎳、銅價格走揚，有利不銹鋼、電線電纜業務營運好轉，加上冷精棒切入人工智慧（AI）伺服器高附加價值應用，及海底電纜等新領域，法人看好獲利動能轉強。

華新不銹鋼營收占比達51%，法人預期去年第4季具短期庫存回升利益，單季獲利季增逾五成。

歐盟預計7月起實施新一輪Safeguard鋼鐵保護政策，進口配額縮減近50%，超額進口關稅提高至50%，有助抑制低價進口鋼材，對華新既有歐洲產能形成實質保護。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

全民權證／華新 兩檔展望佳

