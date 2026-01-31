宜鼎 瞄準逾150天
宜鼎（5289）受惠邊緣AI應用落地，2026年開春即展現強勁成長動能。隨著全球AI基礎建設進入收割期，加上DRAM與NAND Flash市場出現結構性供給短缺，法人看好宜鼎今年營收與獲利將續創歷史新高，股價近期更站穩歷史高檔，成盤面吸金焦點。
法人指出，2026年記憶體產業呈現「雙缺一落地」態勢，即存儲雙介質缺貨與邊緣應用成熟，有研究機構預估宜鼎2026年每股純益（EPS）有望呈倍數增加。技術面上，股價近期突破整理區間，呈現多頭排列，法人紛調升目標價上看800元，並可望再上調。
權證發行商建議，看好宜鼎長線AI題材的投資人，可優先挑選價內外15％內、剩餘天數150天以上的認購權證參與行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言