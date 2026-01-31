快訊

宜鼎 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

宜鼎（5289）受惠邊緣AI應用落地，2026年開春即展現強勁成長動能。隨著全球AI基礎建設進入收割期，加上DRAM與NAND Flash市場出現結構性供給短缺，法人看好宜鼎今年營收與獲利將續創歷史新高，股價近期更站穩歷史高檔，成盤面吸金焦點。

法人指出，2026年記憶體產業呈現「雙缺一落地」態勢，即存儲雙介質缺貨與邊緣應用成熟，有研究機構預估宜鼎2026年每股純益（EPS）有望呈倍數增加。技術面上，股價近期突破整理區間，呈現多頭排列，法人紛調升目標價上看800元，並可望再上調。

權證發行商建議，看好宜鼎長線AI題材的投資人，可優先挑選價內外15％內、剩餘天數150天以上的認購權證參與行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

