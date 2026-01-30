就市論勢／電機、紡織、特化 有戲

快訊

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

台股昨（30）日小幅開高後，受市場傳出偏鷹派華許有望獲美國總統川普提名聯準會新主席消息影響，台股出現較大震盪，終場跌472點，但周線連六紅、月線連二紅。近期交投明顯放大，成交金額維持在9,000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，但大盤仍力守10日線支撐，顯示多頭架構未被打亂。

安聯台股投資團隊預估今年整體企業獲利成長幅度超過兩成，且電子、金融、傳產均為正成長，股市結構更健康。AI實質需求仍在擴大，全球科技巨頭持續加碼投資，各國積極推動主權AI，加上產品規格不斷更新，產業鏈價值同步放大，創造台灣產業鏈更多機會。

布局上仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

