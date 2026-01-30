ETN趨勢導航／富邦行動通訊N 帶勁
台股本周攻抵32,996點近關情怯，加上微軟股價重挫、農曆年前高檔賣壓湧現等因素，呈現先揚後抑走勢，周K留長上影線，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦行動通訊N（020012）大漲9.12%，登上冠軍寶座。
追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有九檔繳出正報酬、八檔打敗兩市大盤，以富邦行動通訊N單周上漲9.12%居冠，兆豐半導體氣候N、元大上櫃ESG龍頭N分居二、三，單周漲幅各為5.52%、5.07%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言