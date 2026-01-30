快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

ETN趨勢導航／富邦行動通訊N 帶勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本周攻抵32,996點近關情怯，加上微軟股價重挫、農曆年前高檔賣壓湧現等因素，呈現先揚後抑走勢，周K留長上影線，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦行動通訊N（020012）大漲9.12%，登上冠軍寶座。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有九檔繳出正報酬、八檔打敗兩市大盤，以富邦行動通訊N單周上漲9.12%居冠，兆豐半導體氣候N、元大上櫃ESG龍頭N分居二、三，單周漲幅各為5.52%、5.07%。

延伸閱讀

不畏台股回檔！本周油電燃氣股大漲逾10% 綠能股下挫5.5%最慘

金融股今日隨大盤下跌 僅元大金、聯邦銀行收漲

台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

台股急殺中資金找避風港 ABF 載板三雄點火 欣興景碩鎖漲停

相關新聞

欣興、景碩 四檔馬力強

台股昨（30）日受到高檔賣壓出籠影響，回測10日線關卡，盤面題材股各自發揮，欣興（3037）、景碩（3189）等兩檔AB...

奇鋐、金像電 押長天期

台股在高檔震盪之際，立場焦點集中在基本面上，其中，全年展望無虞的AI供應鏈，成為投資買盤的聚焦點，而法人看好全年營運前景...

昇陽半 二檔有戲

昇陽半導體（8028）主要從事半導體晶圖製程服務之研發、製造及銷售，包含提供晶圓再生、晶圖薄化製程服務，終端產品主要應用...

宜鼎 瞄準逾150天

宜鼎（5289）受惠邊緣AI應用落地，2026年開春即展現強勁成長動能。隨著全球AI基礎建設進入收割期，加上DRAM與N...

華新 選價內外15%

華新（1605）受惠鎳、銅價格走揚，有利不銹鋼、電線電纜業務營運好轉，加上冷精棒切入人工智慧（AI）伺服器高附加價值應用...

最牛一輪／竹陞有料 凱基56叫好

竹陞科技（6739）2025年合併營收8.06億元，年增96.7%，創新高。隨著製程複雜度高與良率挑戰大，生產過程中的即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。