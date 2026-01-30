創意看好今明年營運 新一代 CPU 委託設計案、自駕車晶片開發案有望到手

創意（3443）昨（30）日召開法說會，總經理戴尚義對今年營運展望樂觀，可望再度拿下客戶新一代CPU委託設計（NRE）案，加上先前客戶開發產品今年將陸續轉量產，目前已開始爭取2027年新訂單，對今年及明年業績成長動能抱持正面樂觀態度。

戴尚義表示，2025年受加密貨幣及CPU客戶訂單加持，且順利卡位進入雲端服務大廠（CSP）的ASIC產品供應鏈，加上客戶高頻寬記憶體（HBM）新案開始帶進業績，去年全年營運表現繳出優於公司原先預期的成績單。

創意2025年全年合併營收達341.41億元、年成長36.3％，創歷史新高，全年平均毛利率為24.76％，相較2024年減少7.6個百分點，主要受到產品組合變動影響，歸屬母公司稅後淨利37.69億元、年增9.2％，同樣改寫新猷，每股純益28.13元。

戴尚義指出，今年可望不只一個大客戶的CPU訂單，預計還會有車用客戶的自駕車晶片開發案加入，全年業績表現抱持樂觀向上成長，對明年同樣正向看待。

觀察今年產品組合，戴尚義表示，今年將會以客戶量產新晶片為主，會向台積電爭取更多新產能，整體產能供給將會優於去年，但委託設計案接案動能可能與去年持平或是小幅成長。財務長廖俊杰預期，今年營運成長幅度將會與去年相仿，毛利率可能比去年平均水準略低。

除此之外，廖俊杰也表示，為了加快創意在先進製程、先進封裝等較高技術難度的新案開發速度，預期今年將拉高研發費用，與EDA廠簽訂更多IP合作案，及自建AI算力中心，期許投資人能關注公司中長期發展趨勢，而非短期業績表現。

客戶地區類別營收比重方面，過去創意北美、中國大陸及其他地區約各三分之一，現已有重大轉變。戴尚義指出，北美客戶占去年營收比重達到近七成，大陸客戶營收占比降至14％左右。