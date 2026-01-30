快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

英業達越南擴廠 跨步

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

英業達（2356）越南擴廠案持續進行，預計今年下半年完工並投入量產，成為生產智慧裝置新生力軍，海外布局可望在今年逐步到位，使英業達今年業績更具成長動能。

英業達昨（30）日補充公告2025年10月底旗下英華達越南子公司擴廠案，確認委託營造廠商。根據英業達先前公告內容指出，預計將投入金額上限5,622萬美元（約新台幣17.7億元）打造新廠及附屬工程設備。

據了解，英華達子公司的新廠布局主要是為智慧裝置相關產品，客戶群則鎖定非中系客戶為主，新廠預計將可望在今年下半年完工。

