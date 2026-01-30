英業達越南擴廠 跨步
英業達（2356）越南擴廠案持續進行，預計今年下半年完工並投入量產，成為生產智慧裝置新生力軍，海外布局可望在今年逐步到位，使英業達今年業績更具成長動能。
英業達昨（30）日補充公告2025年10月底旗下英華達越南子公司擴廠案，確認委託營造廠商。根據英業達先前公告內容指出，預計將投入金額上限5,622萬美元（約新台幣17.7億元）打造新廠及附屬工程設備。
據了解，英華達子公司的新廠布局主要是為智慧裝置相關產品，客戶群則鎖定非中系客戶為主，新廠預計將可望在今年下半年完工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言