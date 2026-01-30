快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

鳳凰擬買2,000張庫藏股

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

鳳凰（5706）昨（30）日宣布買回庫藏股計畫，預定自1月30日起至3月29日止買回普通股2,000張，約占已發行股總數2.36%，買回價格區間價格為每股45元至55元。

鳳凰昨日收50.4元，上漲0.1元，鳳凰表示，維護股東權益與公司誠信經營，是公司治理與經營決策核心原則，考量公司營運狀況、整體財務結構、資金運用效率及全體股東長期利益後決定買回庫藏股。

未來，鳳凰將持續專注於核心旅遊業務發展，推動多元化產品與服務布局，並同步強化財務紀律與資本運用效率，以穩健經營為基礎，逐步提升長期競爭力。

延伸閱讀

旅行社加碼歐洲河輪行程

鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

大立光 庫藏股已執行67%

總金額4.08億！大立光再買回168張庫藏股 達成率46.5%

相關新聞

欣興、景碩 四檔馬力強

台股昨（30）日受到高檔賣壓出籠影響，回測10日線關卡，盤面題材股各自發揮，欣興（3037）、景碩（3189）等兩檔AB...

奇鋐、金像電 押長天期

台股在高檔震盪之際，立場焦點集中在基本面上，其中，全年展望無虞的AI供應鏈，成為投資買盤的聚焦點，而法人看好全年營運前景...

昇陽半 二檔有戲

昇陽半導體（8028）主要從事半導體晶圖製程服務之研發、製造及銷售，包含提供晶圓再生、晶圖薄化製程服務，終端產品主要應用...

宜鼎 瞄準逾150天

宜鼎（5289）受惠邊緣AI應用落地，2026年開春即展現強勁成長動能。隨著全球AI基礎建設進入收割期，加上DRAM與N...

華新 選價內外15%

華新（1605）受惠鎳、銅價格走揚，有利不銹鋼、電線電纜業務營運好轉，加上冷精棒切入人工智慧（AI）伺服器高附加價值應用...

最牛一輪／竹陞有料 凱基56叫好

竹陞科技（6739）2025年合併營收8.06億元，年增96.7%，創新高。隨著製程複雜度高與良率挑戰大，生產過程中的即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。