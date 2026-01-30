鳳凰擬買2,000張庫藏股

鳳凰（5706）昨（30）日宣布買回庫藏股計畫，預定自1月30日起至3月29日止買回普通股2,000張，約占已發行股總數2.36%，買回價格區間價格為每股45元至55元。

鳳凰昨日收50.4元，上漲0.1元，鳳凰表示，維護股東權益與公司誠信經營，是公司治理與經營決策核心原則，考量公司營運狀況、整體財務結構、資金運用效率及全體股東長期利益後決定買回庫藏股。

未來，鳳凰將持續專注於核心旅遊業務發展，推動多元化產品與服務布局，並同步強化財務紀律與資本運用效率，以穩健經營為基礎，逐步提升長期競爭力。