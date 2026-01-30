快訊

全國電：電競 NB 漲價15%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

全國電（6281）董事長林政勳昨（30）日表示，受記憶體與關鍵零組件報價走揚衝擊，今年市況定調為審慎應對，原廠成本壓力已達臨界點，預告電競筆電漲幅預計15%起跳，成為今年資通訊市場首要挑戰。

由於銅、鐵等原物料價格居高不下，家電生產成本同步增加，原廠預計於2月拍板年度新報價，資通訊與家電將面臨新一波調價壓力，進一步考驗終端市場承接意願。

林政勳指出，通路商僅扮演反映成本角色，公司將透過服務差異化緩解漲價衝擊。面對高單價品項售價走揚，全國電將緊盯買氣動向，經營重心以守穩毛利率與獲利品質為首務。

針對需求疲軟，林政勳直言，房市低迷與所得縮水拉長耐久財換機期，且股市高點未產生財富效應帶動家電買氣，消費者支出流向即時性消費，對高單價產品形成需求缺口，今年整體動能轉趨保守。

全國電指出，將加速通路轉型，採取「去蕪存菁」策略縮編低效門市，轉向布局百貨專櫃與複合型賣場，藉由強化單店效能達成營收結構轉型。

法人分析，全國電去年受節能補助與氣候帶動墊高基期，今年補助遞減且房市連動需求走弱，營收動能須仰賴數位行銷轉化。

