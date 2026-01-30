合勤控2025年 EPS 1.56元

網通大廠合勤控（3704）昨（30）日公布2025年第4季自結數，單季毛利率突破三成，創近15年新高，每股純益0.43元，累計2025年每股純益1.56元。法人表示，合勤控2026年可望受惠寬頻網路基礎建設及國防標案等，推升營運表現。

合勤控去年第4季營收56.56億元，季減11.9%，毛利率30.62%，優於第3季的29.8%及2024年同期的26.4%，創2011年第2季以來單季新高，營業利益8,860萬元，季減81.7%，歸屬母公司業主淨利1.78億元，季減67.9%，每股純益0.43元。

合勤控日前法說會中表示，2025年第3季受到南美客戶影響，提列呆帳損失，影響第4季淨利減少。

累計2025年營收252.95億元，年減2.6%，毛利率26.66%，較2024年的25.5%成長，營業利益8.67億元，年增96.6%，歸屬母公司業主淨利6.34億元，年增11.23%，每股純益1.56元。

日前合勤控線上法說會指出，看好國防預算增加，積極爭取無人機反制系統等標案，電信端固網寬頻及無線寬頻持續成長，中小企業市場對於雲端及資安需求快速成長，看好2026年成長。

法人表示，合勤控來自歐美電信營運商持續加快升級10G PON腳步，推升OLT（光局端）與ONU（光終端）的換機需求；預估2026年營收可望小幅成長，獲利成長幅度高於營收水準，每股純益挑戰3元以上。