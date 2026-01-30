智邦迎 AI 需求 營運俏

迎接AI需求，驅動交換器需求持續增溫且加速800G升級至1.6T的速度，智邦（2345）同業Celestica法說釋出訂單能見度延伸至2028年，持續大擴廠等正面訊息，美系外資看好AI產業需求前景樂觀，智邦後續營運動能可期。

美系外資表示，AI需求加速交換器產品需求及規格升級，智邦客戶數量持續擴大，AI加速器模組業務將隨世代轉換，帶來新一波成長動能，維持對智邦的正向看法，維持「加碼」評價，目標價1,620元。智邦昨日下跌55元，收1,115元。

智邦同業加拿大Celestica近期在法說會釋出正面消息，訂單能見度已延伸至2028年，為因應需求AI與資料中心需求擴張，已規劃於2026年大幅提高資本支出，Celestica在2025年第4季繳出營收與獲利優於預期，更同步上調2026年全年營收預測，年增率達37%，訂單能見度已延伸至2028年，並規劃於2026年大幅提高資本支出，因應AI與資料中心需求。

Celestica與智邦同類產品以資料中心用交換器為主，更讓市場關注交換器產品升級趨勢。Celestica指出，800G交換器於2026年需求將「非常強勁」，既有400G持續穩定出貨，新產品部分，取得超大規模雲端客戶1.6T產品，預期自2026年下半年開始貢獻營收。至於共封裝光學（CPO），目前仍處於與客戶討論階段，大量導入時點較可能落在3.2T世代。

智邦是早期量產800G廠商之一，且持續擴大規模，智邦日前就分享，觀察400G跨向800G產品周期約四到五年，隨著AI需求驅動，將加速交換器升級速度。

日前智邦在法說會中指出，800G跨向1.6T的周期則將明顯縮短，因此掌握市場時間點更重要，智邦提前投入，並確保晶片就緒時，相關系統平台也同步導入，1.6T交換器產品自2026年開始出貨。