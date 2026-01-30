快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

智邦迎 AI 需求 營運俏

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

迎接AI需求，驅動交換器需求持續增溫且加速800G升級至1.6T的速度，智邦（2345）同業Celestica法說釋出訂單能見度延伸至2028年，持續大擴廠等正面訊息，美系外資看好AI產業需求前景樂觀，智邦後續營運動能可期。

美系外資表示，AI需求加速交換器產品需求及規格升級，智邦客戶數量持續擴大，AI加速器模組業務將隨世代轉換，帶來新一波成長動能，維持對智邦的正向看法，維持「加碼」評價，目標價1,620元。智邦昨日下跌55元，收1,115元。

智邦同業加拿大Celestica近期在法說會釋出正面消息，訂單能見度已延伸至2028年，為因應需求AI與資料中心需求擴張，已規劃於2026年大幅提高資本支出，Celestica在2025年第4季繳出營收與獲利優於預期，更同步上調2026年全年營收預測，年增率達37%，訂單能見度已延伸至2028年，並規劃於2026年大幅提高資本支出，因應AI與資料中心需求。

Celestica與智邦同類產品以資料中心用交換器為主，更讓市場關注交換器產品升級趨勢。Celestica指出，800G交換器於2026年需求將「非常強勁」，既有400G持續穩定出貨，新產品部分，取得超大規模雲端客戶1.6T產品，預期自2026年下半年開始貢獻營收。至於共封裝光學（CPO），目前仍處於與客戶討論階段，大量導入時點較可能落在3.2T世代。

智邦是早期量產800G廠商之一，且持續擴大規模，智邦日前就分享，觀察400G跨向800G產品周期約四到五年，隨著AI需求驅動，將加速交換器升級速度。

日前智邦在法說會中指出，800G跨向1.6T的周期則將明顯縮短，因此掌握市場時間點更重要，智邦提前投入，並確保晶片就緒時，相關系統平台也同步導入，1.6T交換器產品自2026年開始出貨。

延伸閱讀

鴻海、智邦 四檔展望佳

全民權證／智邦 選價內外5%

信驊、智邦 瞄準120天

網通廠 營收拚連年攻頂

相關新聞

欣興、景碩 四檔馬力強

台股昨（30）日受到高檔賣壓出籠影響，回測10日線關卡，盤面題材股各自發揮，欣興（3037）、景碩（3189）等兩檔AB...

奇鋐、金像電 押長天期

台股在高檔震盪之際，立場焦點集中在基本面上，其中，全年展望無虞的AI供應鏈，成為投資買盤的聚焦點，而法人看好全年營運前景...

昇陽半 二檔有戲

昇陽半導體（8028）主要從事半導體晶圖製程服務之研發、製造及銷售，包含提供晶圓再生、晶圖薄化製程服務，終端產品主要應用...

宜鼎 瞄準逾150天

宜鼎（5289）受惠邊緣AI應用落地，2026年開春即展現強勁成長動能。隨著全球AI基礎建設進入收割期，加上DRAM與N...

華新 選價內外15%

華新（1605）受惠鎳、銅價格走揚，有利不銹鋼、電線電纜業務營運好轉，加上冷精棒切入人工智慧（AI）伺服器高附加價值應用...

最牛一輪／竹陞有料 凱基56叫好

竹陞科技（6739）2025年合併營收8.06億元，年增96.7%，創新高。隨著製程複雜度高與良率挑戰大，生產過程中的即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。