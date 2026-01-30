今國光2026年營收看增30%

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
今國光董事長陳慶棋。記者劉芳妙/攝影
今國光（6209）搶攻無人機商機，總經理陳義方昨（30）日表示，因應紅外熱成像鏡頭需求強勁，除了佛山華國光學外，因應歐美客戶需求，台灣今年增建紅外熱成像鏡頭產線。董事長陳慶棋看好今年來自紅外熱成像及IoT等應用需求推升，全年營運更勝去年。法人看好，今年營收年增上看三成。

今國光位於竹北的AR、VR／MR研發中心昨天開幕。陳慶棋看好，AR眼鏡將是未來十年最夯的應用，在光波導鏡片及光引擎等關鍵零組件取得技術優勢，2026年與Google合作生產。他指出AR眼鏡是今國光下一波成長重要新引擎。因應AR應用布局，今國光啟用斥資逾3億元的研發中心，後續量產將以台中廠為主。

研調機構TrendForce昨天發布最新產業調查，AI與穿戴式裝置深度融合，Meta Ray-Ban Display Glasses銷售優於預期，近半年大幅上修多項關鍵零組件訂單。TrendForce預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增53%。Meta的成功帶動其他品牌、生態系夥伴對AR眼鏡的硬體規格升級，三星、Google等大廠亦將推出自有品牌AR眼鏡。

今國光日前公布去年12月自結稅後純益1,619萬元，年增2倍，每股純益0.09元，去年前三季每股純益0.49元，法人預期，今國光去年每股純益上看1元，是13年來最佳表現，今國光不評論法人預估的財務數字。

今國光集團去年來自紅外熱成像鏡頭營收占比逾五成，成為轉虧為盈一大動能，去年營收36.52億元，年增達50.6%，第4季營收連三個月站上逾四億元大關，看好元月營收有望不輸上月。今國光表示，紅外熱成像鏡頭應用涵蓋無人機、獵槍用瞄具、測溫等領域，旗下華國光學掌握材料供應鏈及鍍膜等優勢，在紅外熱成像鏡頭應用躋身中國大陸前兩大廠。

