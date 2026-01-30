反向型 ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工具，元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）等相關權證，成為布局指數回檔行情的關注標的。

美股AI指標股維持強勢，本周又逢美股超級財報周，市場對雲端、AI伺服器與半導體展望維持正向，有利帶動台股供應鏈續攻。此外輝達執行長黃仁勳訪台，相關概念股熱度升溫；同時市場傳出SpaceX密訪台灣供應鏈，衛星題材再點火，成盤面資金輪動焦點。

台股沿短期均線穩步墊高，技術面維持多頭排列，結構偏多，MACD柱狀體維持正值，顯示多方動能尚未轉弱。不過，日KD指標高檔鈍化、目前已在高檔死亡交叉。法人提醒，指數與季線乖離率已屬相對偏高水位，須防短線拉回整理。

另外，近期融資餘額攀升至3,800億元以上，投信持續減碼，顯示追價力道轉趨保守；再加上國際地緣政治衝突未歇、月底美國政府關門議題，以及農曆年前丙種資金可能獲利了結，短線震盪風險仍在。

短線上，法人建議，在台股位階偏高、震盪加劇之際，指數反向型ETF可作為戰術性避險工具。由於反向ETF以追蹤指數單日反向報酬為主，較適合短期因應拉回或事件風險，不宜長期持有。建議投資人於指數急漲後、技術面出現轉弱訊號時作為降低整體部位波動輔助配置，而非主要投資核心。

權證發行商建議，看好00632R、00664R等ETF表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的認購權證操作。