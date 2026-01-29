禾榮科揪伴 攻精準醫療

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

禾榮科（7799）昨（29）日宣布，與全球醫療影像領導品牌西門子醫療（SIEMENS Healthineers）簽署合作協議，雙方將建立策略性夥伴關係，結合AB-BNCT治療技術與最先進影像平台，共同打造以AI驅動的「診療一體化（Theranostics）平台」，推動精準放射腫瘤醫學邁入全新里程碑。

雙方合作主要聚焦整合禾榮AB-BNCT臨床治療系統，與西門子醫療領先全球的影像技術，如光子計數電腦斷層（PCCT）等，全面優化AB-BNCT的病人篩選、治療計畫制定、治療精準度以及療效追蹤流程，建立新一代智慧影像導引放射治療標準。

禾榮科總經理沈孝廉表示，此次合作對該公司不僅是導入新一代影像設備，更代表治療模式的全面升級。

