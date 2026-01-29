快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

雅特力上櫃 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）昨（29）日以每股30元掛牌上櫃，盤中最高漲逾七成，最高攻上53元，蜜月行情甜蜜，收盤價49元，大漲逾六成。

雅特力成立於2016年，專注在32位元微控制器（MCU）業務，去年營收為16.7億元，年增2％。智原總經理暨雅特力董事長王國雍先前表示，雅特力今年展望正向，預期無人機、電競等主要應用都將大幅成長。

雅特力主攻中高階產品領域，技術門檻較高，主要研發採用Arm Cortex-M4/M0+核心的MCU產品，並採用55／40奈米的製程技術打造，至於28奈米製程相關產品已在開發中。

雅特力指出，該公司成立時，MCU業者大多投注於8位元MCU，但該公司一開始就選用M4等級核心，產品主要用於行業應用、工業／馬達控制，以及無人機等消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，進入車用MCU領域。目前合計雅特力的各種車輛應用相關業績，約已超過一成比重。

雅特力並看到邊緣AI的潛力，將研發重心轉向邊緣AI相關開發。由於邊緣運算興起，AI MCU無所不在，高性能MCU與NPU才能滿足邊緣AI的運算需求，雅特力提到，旗下正在開發內建NPU的AI MCU。

特力 AI

延伸閱讀

台灣瑞典深化科技合作 聚焦量子與無人機等領域交流

監偵無人機納雄風飛彈擊殺鏈 飛手需取得5飛行證照

一張衛星空照圖引熱議！台東太麻里空軍靶場大型無人機曝光

俄軍首次以星鏈操控長程無人機 專家：防禦難度增

相關新聞

弘塑、志聖 四檔活跳跳

台積電釋出對未來樂觀展望，上下游供應鏈同樂，帶動市場資金挹注，弘塑（3131）、志聖*（2467）股價向上噴發，發行券商...

反向型 ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工...

長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商...

金像電 選逾120天

金像電（2368）上修資本支出至170億，2026年可望受惠ASIC客戶展望轉趨樂觀。法人看好今年下半年起雲端服務商（C...

中鋼 挑價內外10%

鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002）受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（29）日股價開高收高，終場大...

最牛一輪／華星光績優 元大58俏

華星光（4979）2025年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績達43.85億元，年增2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。