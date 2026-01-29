快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

晶圓廠資本支出衝高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

研究機構預測，2026年全球主要晶圓廠資本支出將達1,500億美元，創新高，年增約17%。法人分析，今年全球晶圓廠資本支出創高動能，來自台積電（2330）、SK海力士、美光等大廠資本支出持續擴張。

國際半導體產業協會（SEMI）先前已出具報告提到，預估全球半導體製造設備市場規模將從2025年的1,330億美元，年增13.7%，攀升至2026年1,450億美元及2027年1,560億美元。

法人認為，由於台積電資本支出高於市場預期，加上記憶體原廠投資需求大增，帶動設備產值可望超越SEMI預估，並上看1,500億美元。

台積電已於元月的法說會宣布，今年資本支出估約520億美元至560億美元，年增率27%起跳，挑戰新紀錄並超越法人原預估的450億美元至500億美元區間。台積電統計，過去五年資本支出達1,670 億美元，研發投入達300億美元。

美光也於日前財報會議中，將2026財年資本支出預算上調至200億美元，高於先前規劃的180億美元。該公司在2025財年的新廠房與設備投資額為138億美元。

台積電 資本支出 晶圓廠

延伸閱讀

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

2026年全球晶圓廠資本支出估創高 台積電與記憶體原廠推動

黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

參與今年最強股市 這檔ETF爆量大漲、進場前宜留意合理的折溢價

相關新聞

弘塑、志聖 四檔活跳跳

台積電釋出對未來樂觀展望，上下游供應鏈同樂，帶動市場資金挹注，弘塑（3131）、志聖*（2467）股價向上噴發，發行券商...

反向型 ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工...

長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商...

金像電 選逾120天

金像電（2368）上修資本支出至170億，2026年可望受惠ASIC客戶展望轉趨樂觀。法人看好今年下半年起雲端服務商（C...

中鋼 挑價內外10%

鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002）受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（29）日股價開高收高，終場大...

最牛一輪／華星光績優 元大58俏

華星光（4979）2025年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績達43.85億元，年增2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。