IC設計廠晶相光（3530）昨（29）日召開重訊記者會指出，收到主要晶圓代工夥伴力積電通知，自2月起停止接單生產晶相光部份主要產品，該供應變化預期將對晶相光主要產品產能規劃與出貨時程造成一定程度影響。

晶相光指出，力積電承接該公司訂單策略轉變，主因力積電產能配置調整策略。不過，晶相光強調目前已掌握的供應產能，仍可支應既有營運需求，並可達成公司對2026年度的銷售目標。

晶相光表示，力積電為該公司晶圓代工夥伴之一，最近一年度進貨金額占比達58%，面對力積電自今年第2季起停止接單生產晶相光部分主要產品，晶相光已即刻啟動因應機制。

晶相光強調，針對此次供應結構變化，已全面展開三大應變方向，包括與現有及潛在代工夥伴展開密切洽談，加速既有產品製程轉移與重新驗證作業，以及持續推進中長期技術路線圖布局，並將與客戶保持透明且即時的溝通機制，確保產品品質、交期與客戶權益為最高原則，並審慎評估供應鏈調整對營運的影響。

晶相光近年持續朝高階與利基型影像感測器布局，包括全域快門（Global Shutter）、低功耗影像感測器，以及背照式（BSI）影像感測器等，其中，BSI產品出貨量已穩步成長，2K與500萬畫素產品表現相對突出，應用涵蓋工業視覺、智慧製造與利基型市場，有助提升產品附加價值與毛利結構。