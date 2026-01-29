快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

晶相光部分產能受限

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計廠晶相光（3530）昨（29）日召開重訊記者會指出，收到主要晶圓代工夥伴力積電通知，自2月起停止接單生產晶相光部份主要產品，該供應變化預期將對晶相光主要產品產能規劃與出貨時程造成一定程度影響。

晶相光指出，力積電承接該公司訂單策略轉變，主因力積電產能配置調整策略。不過，晶相光強調目前已掌握的供應產能，仍可支應既有營運需求，並可達成公司對2026年度的銷售目標。

晶相光表示，力積電為該公司晶圓代工夥伴之一，最近一年度進貨金額占比達58%，面對力積電自今年第2季起停止接單生產晶相光部分主要產品，晶相光已即刻啟動因應機制。

晶相光強調，針對此次供應結構變化，已全面展開三大應變方向，包括與現有及潛在代工夥伴展開密切洽談，加速既有產品製程轉移與重新驗證作業，以及持續推進中長期技術路線圖布局，並將與客戶保持透明且即時的溝通機制，確保產品品質、交期與客戶權益為最高原則，並審慎評估供應鏈調整對營運的影響。

晶相光近年持續朝高階與利基型影像感測器布局，包括全域快門（Global Shutter）、低功耗影像感測器，以及背照式（BSI）影像感測器等，其中，BSI產品出貨量已穩步成長，2K與500萬畫素產品表現相對突出，應用涵蓋工業視覺、智慧製造與利基型市場，有助提升產品附加價值與毛利結構。

力積 晶圓代工 感測器

延伸閱讀

旺宏、力積電目標價 大摩調升

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

力積電（6770）有夢最美？阮慕驊二選一秒選聯電（2303）：這檔才有基本面

美光加持…力積電啟動DRAM製程精進計畫 爭取缺貨商機

相關新聞

弘塑、志聖 四檔活跳跳

台積電釋出對未來樂觀展望，上下游供應鏈同樂，帶動市場資金挹注，弘塑（3131）、志聖*（2467）股價向上噴發，發行券商...

反向型 ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工...

長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商...

金像電 選逾120天

金像電（2368）上修資本支出至170億，2026年可望受惠ASIC客戶展望轉趨樂觀。法人看好今年下半年起雲端服務商（C...

中鋼 挑價內外10%

鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002）受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（29）日股價開高收高，終場大...

最牛一輪／華星光績優 元大58俏

華星光（4979）2025年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績達43.85億元，年增2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。