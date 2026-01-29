快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

「2026台北國際電玩展（TGS）」昨（29）日於南港展覽館盛大開幕，本次匯集來自26個國家地區、399家業者，使用達1,800個攤位，展出超過500款遊戲作品，規模空前盛況，國內遊戲通路龍頭廠智冠（5478）今年再次參展，展出規模超過歷屆，以「一站式服務」，協助遊戲客戶開拓全球市場版圖。

據悉，智冠「一站式服務」橫跨開發、行銷、營運、金流四大維度，提供全方位戰略支援。在開發層面，輔以IP授權、遊戲音樂與美術製作等高品質內容，為遊戲產品注入深厚的文化底蘊；行銷層面則深度整合數位廣告精準投放、實體通路資源及獨家「街頭玩家見面會」服務，透過虛實整合大幅提升玩家黏著度。

智冠表示，本次集結集團旗下12項核心業務，服務範圍橫跨台灣、大陸、香港、澳門、東南亞，以及拉丁美洲等地區，提供精準在地化營運服務，攜手遊戲業者開創商機。

智冠表示，台港澳市場長期以來都是國際遊戲商布局亞洲的重要戰場，近年成長動能最為亮眼的東南亞市場，智冠集團已深耕多年，有信心能協助客戶創造更多商機。

智冠 東南亞 市場

