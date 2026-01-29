研調機構集邦科技（TrendForce）昨（29）日發布最新報告示警，全球電視產業面臨記憶體、面板、貴金屬價格同時上漲，致生產成本攀高威脅，預估2026年全球電視出貨量將由先前估計年減0.3%，下調至年減0.6%，總出貨量估1億9,481萬台，下半年電視需求恐再度面臨「旺季不旺」變數。

法人認為，電視是面板業最重要出海口，一旦電視市況轉差，面板雙虎友達（2409）、群創恐面臨淡旺季出貨重整的挑戰。

集邦指出，現有電視整機成本結構已難以支撐過往的低價策略，今年電視新機種零售價調漲已勢在必行。

集邦表示，2025年初開始，由於美國關稅政策的不確定性，電視品牌商啟動提前備貨，同年第2季下旬又啟動庫存調節，導致第3季電視旺季出貨不如預期，單季首度跌破5,000萬台。即便去年第4季有衝刺全年出貨目標壓力，以及因應記憶體漲價導致提前備貨等動能拉抬，2025年全球電視出貨仍年減0.8%，降至近1億9,620萬台。

2026年上半年即使有美國超級盃及退稅季促銷、FIFA世界盃，以及中國農曆年節慶和618檔期等活動，但品牌考量記憶體、面板報價逐月提高，已加速提前備貨，預計將帶動本季出貨量年增2%，達4,651萬台。然而，下半年恐再度面臨旺季不旺變數。

集邦表示，從成本角度分析，面板占電視整機成本約40%至50%，元月報價已轉為上漲趨勢。而電視用記憶體供給受到高頻寬記憶體（HBM）、伺服器等應用排擠，導致價格自2025年下半年起持續攀升。以4K電視常用的4GB DDR4為例，過去一年合約價漲幅超過四倍，預計2026年第1季將再季增逾60%。

在這波記憶體漲價潮之前，DRAM僅占電視物料成本（BOM）的2.5%至3%，近期DRAM報價大漲，比重迅速攀升到6%至7%，品牌廠獲利承壓。在記憶體價格牽動品牌生產動能、獲利能力下，規模較小、資源較少的業者將受較大衝擊。

不過，2026年中國市場的補貼政策利多延續，且條件限縮至一級能耗產品，將有利於Mini LED機種。集邦上修2026年Mini LED電視滲透率預估至10%，出貨量將朝2,000萬台邁進。