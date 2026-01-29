擎亞傳奪記憶體百億大單

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
擎亞傳獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單。業者／提供
半導體通路商擎亞（8096）傳接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該晶圓代工業者建置自用資料中心，2月起放量出貨。外界預期，該筆大單有望彌補擎亞先前高頻寬記憶體（HBM）訂單受法規限制而出現的缺口，將帶動今年業績成長。

擎亞是三星在台灣的代理商之一，去年有HBM相關上百億元訂單挹注，2024年合併營收為346.95億元，年增22.8％，為歷史次高。不過相關訂單後來受到美國出口管制法規影響，今年已不會再有相關助益。

但據了解，擎亞迎來另一記憶體大單，金額甚至可比上述HBM訂單的規模更大。該筆訂單是供應台灣重量級晶圓代工大廠各廠區自用資料中心伺服器所需，透過擎亞提供服務，訂單內容包含DRAM與固態硬碟（SSD）等，已從去年12月開始出貨給相關組裝廠，預計今年2月起將進一步放量。市場預期，擎亞拿下上述晶圓代工廠大單，有機會貢獻今年業績約三分之一左右，不但可彌補之前HBM訂單受限於法規，已不再能挹注業績而出現的缺口，甚至可進一步將今年業績繼續推升，目標可往成長雙位數百分比邁進。

擎亞在轉型過程中，去年台灣市場業績比重已超過一半，外界認為，在上述晶圓代工廠大單帶動下，該公司今年台灣市場的業績比重可能會更為提高。

大陸市場方面，擎亞過往主攻CIS相關業務，考量當地廠商造成的價格競爭激烈，其重心逐漸轉往車載記憶體業務發展，去年第3季已打入大陸車廠供應鏈。

