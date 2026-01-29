創意2025年 EPS 28.13元

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
創意總經理戴尚義。聯合報系資料照
特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）昨（29）日公布去年第4季獲利季增逾33%，每股純益8.65元，為單季次高；2025年全年稅後純益37.69億元，改寫新猷，年增9.2％，每股純益28.13元。

創意並宣布，董事會通過去年度盈餘每股擬配現金股利20元，以昨日收盤價2,695元計算，殖利率約0.74％。創意將在今（30）日舉辦法說會，說明上季與去年財報細節，以及本季營運展望。

創意去年第4季業績連兩季改寫單季新高紀錄，單季業績並首度超越百億元大關；去年全年合併營收341.4億元，年增36.3%，站上新高峰。但創意去年毛利率為24.76％，為近13年低點，尤其去年第4季毛利率已低於二成，外界推估是受到產品組合影響。

獲利方面，創意去年第4季歸屬母公司業主淨利為11.59億元，季增33.7％，年增36.9％，每股純益8.65元；去年歸屬母公司業主淨利37.69億元，年增9.2％，每股純益28.13元。

創意去年除了加密貨幣應用之外，從去年第4季開始也有較多雲端服務供應商（CSP）客戶相關3奈米製程ASIC訂單的量產貢獻。創意先前拿下微軟Maia 100與Cobalt 100晶片訂單，微軟近期又宣布推出最新自研3奈米製程AI晶片Maia 200，外界認為相關訂單就是交由創意操辦。

在創意去年前三季的整體業績中，3奈米製程案件貢獻已接近三成。

另外，電動車大廠特斯拉開發自研晶片，市場也傳出創意已承接特斯拉AI5晶片相關案件，並將於2027年量產。

