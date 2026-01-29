快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

華德動能新訂單落袋

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

電動巴士廠華德動能（2237）昨（29）日宣布與大都會汽車客運簽訂39輛甲類電動低地板大客車訂單，華德動能去年交車台數創下新高，今年新訂單再落袋，交車台數成長有機會上看五成，全年營收樂觀。

華德動能公司去年交車台數達到205輛，突破近年來交車量新高，全年營收12.87億元，年增率達62.8%，前三季營運轉虧為盈，獲利改善，並正式向台灣證券交易所遞件申請在創新板上市。

華德動能2022年梧棲廠完工，從年產700輛，未來將實施兩班制、年產1,700輛，產線完整且自動化，配合中央和地方政府政策和公車業者的汰換排程，華德動能強調可準時、甚至提早交車上路。截至目前為止，華德累計共有七個車型為政府補助合格車型，生產量已達771輛，服務版圖涵蓋12縣市，興建智慧充電場站達30個。

華德動能指出，電動大客車的痛點是比小客車更嚴重的里程焦慮，華德合格車型已提升為350度大電量，加上快速補電功能，在充沛電量和快速充電的雙重機制下，邁向車輛及電池壽命同壽期目標。

營收 梧棲

延伸閱讀

ID.4將成歷史名詞？傳Volkswagen將藉由小改款後更名「ID. Tiguan」！

MAZDA 推出元月「駕趣隨行」購車方案　指定車型最高享 7 年原廠保固

用行動回應「移動的困難」 中華汽車協助永齡基金會打造逾200台行動交通車

台灣都還沒發表! BMW 新世代iX3買氣超夯今年配額幾近售罄

相關新聞

弘塑、志聖 四檔活跳跳

台積電釋出對未來樂觀展望，上下游供應鏈同樂，帶動市場資金挹注，弘塑（3131）、志聖*（2467）股價向上噴發，發行券商...

反向型 ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工...

長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商...

金像電 選逾120天

金像電（2368）上修資本支出至170億，2026年可望受惠ASIC客戶展望轉趨樂觀。法人看好今年下半年起雲端服務商（C...

中鋼 挑價內外10%

鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002）受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（29）日股價開高收高，終場大...

最牛一輪／華星光績優 元大58俏

華星光（4979）2025年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績達43.85億元，年增2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。