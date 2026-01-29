快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

虎山投資緯恩 獲利喊衝

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球車用把手與鏡頭大廠虎山實業（7736）董事長陳映志昨（29）日表示，藉由投資緯恩進一步擴展卡車車燈業務，以策略合作等方式立即增加車用扣件、雷達、鏡頭、儀表盤等相關業務，虎山可提供美國AM大型通路Dorman一條龍的車用零組件，成為推升2026年營收、獲利成長新動能。

虎山投資6,000萬元取得緯恩15%的股權，結合車用鏡頭與感測器的優勢，融合緯恩在車燈光學設計共同開發整合鏡頭、感測器與車燈的次世代融合技術產品，加上緯恩取得大型塑膠件的生產能力，立即提升虎山在全球車用電子供應鏈的競爭門檻。

緯恩主要供應卡車的相關車燈，與虎山的產品線有效互補，同時緯恩主力客戶在歐洲，虎山的強項則在美國市場。虎山在投資緯恩之後，從客戶端取得多款零組件的訂單，帶動緯恩業務，並將車燈擴增為自家產品線，預估今年內受惠新業務挹注，也帶動緯恩獲利。

虎山近期加入產品還包括車用扣件、儀表盤、冷氣控制器以及多項車用金屬加工件，部分產品為虎山合作開發的新產品，部分是台灣其他相關汽車零組件廠產品。虎山與美國大型通路商Dorman合作，可提供銷售品項增加，不只帶動業績，也有更多零組件廠業者願策略合作。

鏡頭 美國

延伸閱讀

婦人與黑狗被撞卡車底 全身20多處骨折雖奇蹟救回卻失憶

影／彰化永靖這路口數月前才傳死亡車禍 昨又1女卡車底內臟破裂

影／彰化員林驚悚車禍 2機車撞上女騎士再撞汽車卡車底

AI 監控來襲！美國貨運業進入數位執法時代 鎖定非法外籍司機

相關新聞

弘塑、志聖 四檔活跳跳

台積電釋出對未來樂觀展望，上下游供應鏈同樂，帶動市場資金挹注，弘塑（3131）、志聖*（2467）股價向上噴發，發行券商...

反向型 ETF 避險優選

台股昨（29）日漲多修正，市場避險需求逐步浮現。法人表示，隨著短線漲多修正壓力增加，投資人轉向反向型ETF作為風險控管工...

長榮航太 二檔夯

長榮航太（2645）為首批無人機標案得標廠商，2025年出貨16架約貢獻4.2億元；長榮航太為既有中大型無人機整機製造商...

金像電 選逾120天

金像電（2368）上修資本支出至170億，2026年可望受惠ASIC客戶展望轉趨樂觀。法人看好今年下半年起雲端服務商（C...

中鋼 挑價內外10%

鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002）受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引買盤大舉簇擁，拉動昨（29）日股價開高收高，終場大...

最牛一輪／華星光績優 元大58俏

華星光（4979）2025年12月合併營收4.21億元，連續二個月創單月新高，推升2025年業績達43.85億元，年增2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。