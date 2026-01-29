遠傳強打 5G 獨立組網應用

遠傳電信（4904）宣布，日前攜手愛立信、OPPO在台北大巨蛋萬人演唱會中，完成5G SA（獨立組網）應用，打造AI即時偵測功能，一秒就切換，提升網路性能，將參加今年世界行動通訊大會（MWC 2026）。

5G SA技術被形容為行動網路的「商務艙」等級服務，在新加坡等市場已有類似的差異化服務。業者指出，吃到飽方案用戶共享同一個網路資源，5G SA則是以網路切片技術區分「商務艙」，在人潮壅擠的地方更能體會傳輸速度等網路性能體驗的差異化。

遠傳、愛立信與OPPO在5G SA架構上，成功驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務。遠傳強調，5G SA使傳統「基於流量」的服務模式，擴展至以「使用體驗」與「效能」為核心的差異化連接服務。

遠傳認為，未來無論是需要低延遲的線上遊戲、高解析度的直播串流，或大型演唱會與體育賽事現場的分享需求，均可透過手機一鍵啟動立即提升網路性能。

遠傳總經理井琪表示，三方共同運用手機端的「AI即時偵測」功能，在萬人演唱會現場成功驗證具開創性的差異化連接服務，為業界首創，更是以貼近用戶使用情境的方式，展現更便利、彈性的網路服務。