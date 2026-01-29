磐儀2026年營收拚增三成

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
磐儀董事長李明。 記者吳凱中／攝影
工業電腦廠磐儀（3594）2025年營收創歷史新高，20.21億元，年增27.4%，創歷史新高，看好轉投資的與IC設計龍頭聯發科合資的磐旭智能今年業績成長，加上既有業務，挑戰營收年增三成、續創新高。

磐旭以ARM架構的虛擬伺服器（Virtual Cluster）布局企業級資料中心與SOHO族市場，加上業務成長，法人預估，磐旭今年業績上看6,000萬美元（約新台幣18.83億元），每股純益挑戰賺一個股本，磐儀「母以子貴」，營運續強。

磐儀持股磐旭約六成，聯發科握有約三成股權。磐旭智能2025年在智慧零售終端設備出貨放量下，營運表現持續升溫。展望今年，生成式AI爆發，磐旭智能在聯發科的AI大戰略中，以長期發展ARM架構的優勢，將逐漸進入虛擬伺服器的市場。

磐儀董事長李明分析，AI伺服器市場區分為大型資料中心、企業、SOHO個人應用，除了輝達（NVIDIA）晶片主要應用在大型資料中心之外，聯發科向下搶攻企業與個人領域，磐旭智能以聯發科ARM解決方案，深化企業與個人伺服器應用並向下延伸產品線，擴展至企業、工控與安防領域，尤其在智慧零售、智慧醫療場域有斬獲。李明表示，隨著智慧零售、自助化設備與AI應用需求持續擴大，磐旭智能建立穩定的成長基礎，2026年營收目標將挑戰雙位數成長。

磐儀看好在磐旭強勢成長，加上磐儀自身業務今年有機成長下，看好2026年全年營收挑戰25-30%年增長，續創新高紀錄。

