台灣大27億投資派拉蒙

台灣大哥大（3045）2025年董事會通過一筆27.6億元投資案與國際媒體巨擘合作。經濟部投審會近期通過台灣大相關重大投資案，透過合資公司轉投資美國基金公司，間接投資知名電影《捍衛戰士》、《不可能的任務》、《星際爭霸戰》製片商派拉蒙天舞公司。

台灣大2025年10月22日公告，斥資9,000萬美元（以固定台幣匯率計算約新台幣27.6億元）投資PACM CPT Media Limited，取得9,000股、約占三成股權。總經理林之晨先前表示，該投資案為與國際媒體巨擘的合作案，當時正啟動第一步驟洽談，投資合資基金是布局區域市場關鍵。

經濟部投審會正式核可後則揭露更多投資細節，台灣大哥大以9,000萬美元投資英屬維京群島PACM CPT Media Limited，並以此公司投資美國基金，間接投資派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION），從事全球影視製作與發行業務。

林之晨先前表示，台灣大不管是在電信業務、OTT TV、AI服務（與Perplexity合作）或者是遊戲，都是擔任發行方角色，也是台灣大的強項，未來的分工也以擔任發行角色為主。此投資案是台灣大在娛樂媒體產業，拓展區域市場的重點布局。

派拉蒙天舞公司是全球領先的媒體與娛樂巨頭，在那斯達克交易所上市，近期才與Netflix競爭計畫收購華納兄弟集團，但在今年1月已經被華納兄弟拒絕。

派拉蒙天舞由好萊塢老牌片商派拉蒙全球（Paramount Global）與大衛·艾里森（David Ellison）創立的天舞傳媒（Skydance Media）合併而成，主要業務包含製片廠，直接面對消費者的媒體服務、電視媒體，知名作品包含《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）、《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列、《星際爭霸戰》（Star Trek）系列等。