海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

亞德客獲利猛 2025年 EPS 42元 需求回溫支撐成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
亞德客董事長王世忠。聯合報系資料照
氣動元件龍頭亞德客（1590）昨（29）日舉行法說會，公布2025年稅後純益84億元，年增24.4%，每股純益42元，創新高。展望後市，公司看好，主要業務可望維持成長態勢。

去年美國對等關稅與新台幣升值，嚴重衝擊台灣工具機產業，亞德客不受相關影響，繳出亮眼成績單。

亞德客去年第4季毛利率47.51%，季增1.47個百分點；稅後純益23.27億元，季增10.8%，年增25.7%，每股純益11.64元，單季獲利創歷史新高。

展望各產品應用，亞德客副總經理曹永祥表示，今年電子設備應用業績可成長10%；電池製造設備與車用設備應用，均有望雙位數百分比增長；太陽能、照明及能源應用等，也會持續成長。

線性滑軌部分，曹永祥評估，今年市場需求穩健增加，集團維持既有價格策略，應可帶動更多客戶採用。

至於今年氣動元件市況，曹永祥預期，可維持10%左右成長幅度，優於產業平均表現；目前，氣動元件稼動率在110%高檔。

亞德客表示，目前接單及出貨持續優於公司預期，尤其去年第4季度及全年營收均創歷史新高，顯示愈來愈多客戶對於未來需求呈現正面看法，也驗證公司對整體氣動產業及市場需求，已逐步回溫的預測。

