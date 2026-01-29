華通（2313）為全球最大衛星業者SpaceX的主要供應商，提供地面接收站（User Terminal）用板與門檻更高的衛星板。另一大客戶Amazon Kuiper加速布署衛星，亦是另一成長動能，預估華通2026年衛星營收占比將超過兩成，可伺機留意華通期。

華通成立於1973年，為台灣PCB產業的先驅者。華通從早期的多層硬板起家，近年來華通憑藉其核心技術，切入低軌衛星與AI伺服器領域，逐漸擺脫手機與個人電腦等消費性電子的紅海市場。

事實上，AI伺服器為華通第二大成長引擎，目前已切入OAM加速卡與高階交換器Switch板。由於低軌衛星與AI伺服器訂單的強勁，華通2025年營收760億元，年增4.9%，創近三年新高。預估華通2025、2026年每股稅後盈餘（EPS）分別約為4.65元、5.6元。

觀察籌碼面，外資自2025年6月起連六個月買超華通，波段累計買超逾23萬張，持股比率自16.3%跳至35.9%。近兩個月外資雖轉買為賣，但持股比率仍高達31.9%。投信為近兩個月主要買盤，2026年1月中旬投信買盤更趨積極。

華通千張以上大戶的持股比重達69.2%，顯示多數籌碼掌握在法人與核心股東手中。不過華通短中長天期均線同步向上，續漲共識強，然股價月線與季線乖離率過大，日內股價波動恐將加劇。（台新期貨提供）

