特力屋攻居家除舊布新

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

農曆春節假期即將到來，居家品牌特力屋（7867）昨（29）日宣布與智慧社區服務平台「智生活」聯手，即日起特力屋管家正式進駐智生活App，提供六大居家換新服務，搶攻除舊布新商機，將推升第1季營收。

此外，特力屋會員也可透過特力屋管家預約智生活居家清潔服務，特力屋表示，雙方聯手，將形成一個全台最大、最多元的到府居家服務平台，提供雙品牌的承諾與保障，為更多消費者提供到府服務。

特力屋經營台灣居家修繕市場30餘年，擁有完整商品供應鏈與專業服務團隊；智生活則深耕全台社區30年，擁有領先智慧化社區管理系統與高黏著度用戶會員優勢。特力屋透過此次合作，可將特力屋管家服務直接推送至智生活300萬社區用戶的手機中，一站滿足消費者居家服務多元期待。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，特力屋相當重視此次合作機會，智生活在社區居家便民服務上具備高度整合性，特力屋管家專業服務能量則與社區住戶會員需求精準對接，提供居家大小事解決方案，雙方共同打造最懂社區、最貼近民心的居家到府服務，並可持續擴大建立全台居家服務生態圈。

智生活董事長林子皓則表示，智生活已導入超過一萬個社區、達300萬用戶，提升用戶平台黏著度。

